Destituyen a jueza por documental clandestino del caso Maradona

La justicia argentina destituyó a la jueza Julieta Makintach por su participación en un documental clandestino sobre proceso judicial por la muerte de Maradona

  • 18
  • Noviembre
    2025

La justicia argentina destituyó este martes a la jueza Julieta Makintach por su participación en un documental clandestino sobre el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona, mientras aún integraba el tribunal encargado del caso, lo que provocó la anulación del juicio.

El jurado, conformado por jueces, abogados y legisladores de la provincia de Buenos Aires, votó por unanimidad destituirla e inhabilitarla de por vida para ejercer cualquier cargo en el Poder Judicial. Makintach, de 48 años, no se presentó a la audiencia realizada en La Plata.

El escándalo estalló en mayo, cuando se filtraron imágenes de la jueza protagonizando un documental no autorizado sobre el proceso que ella misma debía juzgar.

Su conducta motivó su remoción inmediata y la nulidad del juicio, que buscaba establecer responsabilidades del equipo médico de Maradona por su muerte en 2020.

Guillermo Sargues, presidente del Colegio de Abogados de San Isidro y parte acusadora, calificó el caso como un daño “enorme” a la credibilidad institucional.

En la sala estuvieron presentes Verónica Ojeda, expareja de Maradona, y su hijo Diego, quienes se abrazaron tras escuchar el veredicto.

La familia celebró la decisión. “Fueron cinco años de mucha lucha… hoy esa jueza pagó lo que tenía que pagar”, dijo Ojeda. Su abogado, Mauro Baudry, pidió concentrarse ahora en el nuevo juicio contra los siete acusados por homicidio.

La fiscal general Analía Duarte acusó a Makintach de “mentir, presionar, manipular y abusar de su poder”, además de permitir el ingreso del equipo de filmación al juzgado. El documental, titulado Justicia divina, fue descubierto durante allanamientos.

El material comprometedor invalidó más de 20 audiencias y 44 testimonios, incluidos los de las hijas de Maradona, quienes deberán declarar nuevamente. El nuevo juicio está programado para iniciar el 17 de marzo.


