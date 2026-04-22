Destituyen a jefe de la Marina de EUA en medio de crisis interna

El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, fue destituido de forma inmediata en medio de tensiones internas en el Pentágono, en una reconfiguración que refleja el momento de presión que atraviesa el aparato de defensa en pleno contexto de guerra.

La salida, confirmada sin mayores detalles oficiales, fue reportada como una destitución en un episodio que se suma a una cadena de movimientos dentro de la estructura militar impulsada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Apenas semanas antes, el propio Hegseth había removido al general de mayor rango del Ejército, lo que evidenció fracturas en los altos mandos y ahora con el cese de Phelan se perfilan meses de disputas internas.

El ahora exfuncionario, designado durante la administración de Donald Trump, enfrentaba desacuerdos con líderes clave del Pentágono sobre la estrategia para reactivar el programa de construcción naval, considerado prioritario en el actual escenario geopolítico.

Uno de los puntos más sensibles fue su impulso a la llamada “Flota Dorada”, una ambiciosa iniciativa para modernizar la Marina con nuevos buques, incluyendo proyectos de alto perfil.

Sin embargo, el plan se vio envuelto en fricciones con la cúpula de defensa, en concreto con el subsecretario Stephen Feinberg, quien habría reducido progresivamente sus responsabilidades.

Estas tensiones también alcanzaron el ámbito interno de la Marina, donde Phelan mantenía diferencias con su adjunto, Hung Cao, quien asumirá el cargo de manera interina tras la destitución.

Este movimiento ocurre en un momento delicado, pues Estados Unidos refuerza su presencia naval en Oriente Próximo en medio de una frágil tregua con Irán, mientras mantiene presión estratégica sobre rutas clave como el estrecho de Ormuz.

En paralelo, la Administración de Trump enfrenta costos políticos y económicos derivados del conflicto, con el alza en los precios de la energía y una caída en los niveles de aprobación presidencial.

La salida de Phelan no es un hecho aislado, sino parte de una reconfiguración más amplia dentro del Pentágono, donde los relevos en altos cargos comienzan a delinear un nuevo equilibrio de poder en tiempos de incertidumbre global.

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