Destituyen a jueza por multa millonaria a abogada

La controversia generada en torno a la jueza Mónica Pérez Chapa llegó a su punto final, pues la funcionaria judicial fue destituida de su cargo luego de que impusiera una multa de $1.4 millones de pesos a una abogada por señalarle supuestos errores procesales durante el desarrollo de una audiencia.

El caso, que causó una fuerte indignación tanto entre la comunidad de abogados, como en la ciudadanía, fue denunciado como un claro abuso de autoridad por parte de la jueza.

La razón detrás de la remoción

De acuerdo con las autoridades responsables, la decisión de remover a la jueza busca garantizar el correcto funcionamiento del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

“Cuide sus palabras”



Una audiencia terminó en polémica cuando una #abogada pidió a la #jueza Mónica Chapa declararse incompetente, señalando que no dominaba el procedimiento penal.



La reacción fue fulminante: la defensa fue multada con 1.4 millones de pesos.



"Su salida busca garantizar que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio funcione conforme a la ley y que los jueces se apeguen estrictamente a las facultades administrativas que la norma les permite," señalaron las autoridades.

Esta medida subraya la importancia de que los administradores de justicia actúen con estricto apego a la ley y a sus facultades administrativas.

Un precedente importante

La destitución de la jueza Pérez Chapa marca un precedente significativo en Tamaulipas en cuanto a la correcta aplicación del sistema penal y la exigencia de responsabilidad para quienes ejercen la administración de justicia.

El hecho envía un mensaje claro sobre los límites de la autoridad judicial y la protección de la labor de la defensa en los procedimientos legales.

