Diamondbacks va a la Serie Mundial ante los Rangers de Texas

Los Diamondbacks de Arizona irrumpieron en el campo, corriendo a través de la noche de Filadelfia. Se levantaron a ese grupo que perdió 110 partidos hace dos años.

Eran casi idénticos al que estaba por debajo de .500 en agosto.

Eran el mismo grupo que perdía 2-0 en esta serie, con su obituario redactado y listo para su publicación. El martes por la noche fueron campeones de la Liga Nacional.

Llegaron allí con una victoria por 4-2 sobre los Filis en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El partido, como los seis anteriores, no fue fácil. Pero lo más importante es que dieron el primer golpe, tomando una ventaja de 1-0 en la primera entrada con un roletazo productor de Christian Walker. No han perdido desde una posición de liderazgo en estos playoffs.

Perdieron esa ventaja en la cuarta entrada, cuando Brandon Pfaadt salió habiendo permitido dos carreras en sus cuatro entradas.

THE SNAKES ARE ALIVE AND WELL.



We'll see you in Texas! pic.twitter.com/Ag2TChWMzF