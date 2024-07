'Dibu' se pone la capa de héroe y salva a Argentina

En momentos en que Lionel Messi y Argentina sufrían como nunca, las manos salvadoras de Emiliano Martínez volvieron a aparecer.

El arquero tapó dos veces en una tanda de penales — que arrancó torcida por un disparo errado de Messi — y la campeona defensora Argentina se instaló el jueves en las semifinales de la Copa América con una victoria 4-2 sobre Ecuador desde los 12 pasos.

El seleccionador Lionel Scaloni se rindió en elogios a Martínez: "En los penales el equipo siente una confianza ciega en su arquero y para nosotros es fundamental. Aún fallando Leo, el equipo sabía que iba a suceder algo positivo”.

Ecuador forzó los penales con el gol de Kevin Rodríguez en los descuentos y palpitó dar el batacazo en el NRG Stadium cuando Messi estrelló su remate en el travesaño al abrir la tanda — sin tiempo extra de por medio.

Notable en la final de la Copa del Mundo que Argentina conquistó hace año y medio en Qatar, la figura intimidante del “Dibu” fue fundamental al tapar los primeros dos disparos de Ecuador, pateados por Ángel Mena y Alan Minda.

No perdonan

Los siguientes rematadores argentinos no perdonaron: Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi. En el cobro definitivo, Otamendi clavó un latigazo cruzado con la derecha, justo fuera del alcance del arquero ecuatoriano Alexander Domínguez.

Argentina viajará a Nueva Jersey para disputar las semifinales con el vencedor del duelo entre Venezuela y Canadá, que se disputará este viernes en Arlington, Texas.

Pero el equipo de Scaloni bien pudo haberse marchado a casa en el día que Estados Unidos celebraba su independencia.

Esta fue por lejos la peor versión de Argentina en lo que va del torneo continental que intenta conquistar por 16ta vez.

