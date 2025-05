Exige Movimiento Ciudadano un castigo ejemplar para Pyosa

El diputado coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Miguel Flores, pidió una sanción ejemplar a la empresa Pyosa por contaminar el arroyo Topo Chico con químicos provenientes de una alcantarilla.

A través de un comunicado, el diputado indicó que el medio ambiente de la zona metropolitana continúa en riesgo si las empresas no se apegan a las reglas de las autoridades ambientales.

“Nuestro medio ambiente puede seguir en riesgo por culpa de empresas que dañan los recursos naturales de todos. Estos hechos son inaceptables y no pueden seguir ocurriendo”, declaró.

“El mensaje es claro: quien contamine debe recibir una sanción ejemplar. En Nuevo León no vamos a permitir que ninguna empresa ponga en riesgo la salud pública y nuestro medio ambiente. Si una empresa no puede operar sin contaminar, entonces no debe operar en lo absoluto”, dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano.

Esta contaminación en el arroyo Topo Chico se reportó el pasado martes, luego de que un líquido de color azul recorriera varios metros del cauce desde Monterrey hasta San Nicolás.

Las autoridades ambientales indicaron que esta contaminación provenía del derrame en una alcantarilla especial que usa Pyosa para sus descargas de residuos, la cual estaba terminando en un drenaje pluvial que desemboca en el Arroyo Topo Chico.

"La protección y el cuidado del medio ambiente nos corresponde a todas y a todos. "Desde el Congreso, seguiremos impulsando iniciativas que nos permitan seguir generando riqueza que garantice un futuro sostenible para las próximas generaciones, pero nunca más a costa del medio ambiente", finalizó Flores.

