Diego Rossi no se ve como el 'jugador franquicia' de Rayados

Su llegada responde a la gran necesidad de Rayados por encontrar un delantero que pueda cargar con el peso goleador que dejó Germán Berterame

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Apenas unos días después de que fue anunciado su fichaje, el uruguayo Diego Rossi ya fue presentado como refuerzo del Monterrey, de cara al Apertura 2026, donde el cuadro buscará volver a lo más alto gracias a una profunda renovación.

El exjugador del Columbus Crew de la MLS ya dio sus primeras palabras como jugador albiazul y de inicio comentó que no se ve como el "jugador franquicia" del equipo, sino que es uno más que viene a aportar lo suyo para la causa.

"No, yo vengo con las ganas de querer ayudar al equipo en lo que sea. Esa siempre fue mi idea, es parte de mi filosofía, trabajar duro y ayudar al equipo; son mis principales características y después uno intenta aportar lo máximo posible y en esa idea me baso"

Su llegada responde a la gran necesidad de Rayados por encontrar un delantero que pueda cargar con el peso goleador que dejó Germán Berterame tras su salida al Inter Miami y a la urgencia de sumar un título a la vitrina, pues el torneo anterior el equipo ni siquiera clasificó a Liguilla. Al respecto, afirmó que podrá lidiar con esta presión de rendimiento.

"Es parte del fútbol y del deporte. Parte de estar en la alta competencia y creo que de buena manera es algo que es importante para cualquier equipo, sentir eso. Pues quiere decir que se esperan cosas grandes y que todos esperamos eso y toca trabajar para poder conseguirlo y satisfacer a la gente y lo que queremos todos", dijo.

Conoce la plaza y a Almeyda

Rossi tiene ya buenos recuerdos en el "Gigante de Acero", pues en 2024 vino con el Columbus a enfrentar al Monterrey en las Semifinales de la Concacaf Champions Cup, donde el cuadro "gringo" se llevó el triunfo por 5-2 global, anotando un tanto en el partido de vuelta, celebrado en Nuevo León.

"Es un club importante, mucha gente lo conoce desde fuera y yo lo conocí así. Me ha tocado venir a jugar al estadio y a uno en su momento le llamó la atención el estadio, la gente obviamente apoyando al equipo, y me dejó una buena sensación la vez que vine a enfrentarlos. Con base en eso, uno va conociendo más; pregunté y tuve siempre buenas referencias del club. A uno que le gusta el fútbol y la competencia y exigirse al máximo, aquí un lugar muy lindo para hacerlo y para poder seguir creciendo".

Además, comentó que conoce lo que le podría pedir Matías Almeyda, pues ambos se enfrentaron algunas veces cuando el argentino dirigía en los Estados Unidos.

"Me ha tocado jugar en contra de él en la MLS. Siempre ha sido un DT duro de enfrentar y lo conocía de enfrentarlo en esos partidos. Llama la atención la intensidad en sus jugadores y son un poco mis características de darle esa intensidad".

Consigue Rayados su tercer triunfo en pretemporada

Los Rayados de Monterrey vencieron 1–0 al Cartaginés de Costa Rica, en el Centro de Entrenamiento El Barrial, en su tercer partido de preparación rumbo al Torneo Apertura 2026. El único tanto fue obra de Íker Fimbres.

Los dirigidos por Matías Almeyda iniciaron con Luis Cárdenas, Jorge Rodríguez, Stefan Medina, Carlos Salcedo, Fidel Ambriz, Oliver Torres, Luca Orellano, Lucas Ocampos, Jesús “Tecatito” Corona, Roberto de la Rosa y Uroš Djurdjević.

Diego Rossi, nuevo jugador del Monterrey, tuvo su primer participación con el equipo albiazul.

Este sábado 11 de julio, a las 9:30 horas, el Monterrey enfrentará al Sporting de Costa Rica en el Estadio BBVA, en su último partido de preparación rumbo al arranque del torneo.

El debut de Rayados en el Torneo Apertura 2026 será el sábado 18 de julio, a las 19:00 horas, en el Estadio BBVA.