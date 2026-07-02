Hoy llega a Monterrey un nuevo refuerzo: Diego Rossi

El primer refuerzo de los Rayados, mañana realizará las pruebas físico - médicas y después estará a disposición del cuerpo técnico encabezado por Matías Almeyda

Es un hecho, el atacante italo-uruguayo Diego Rossi, es nuevo jugador de los Rayados de Monterrey, y de hecho, esta noche arribará al aeropuerto Mariano Escobedo para enrolarse con la Pandilla del Cerro de la Silla.

Diego Martín Rossi Marachlián será recibido por elementos del Club de Fútbol Monterrey, quienes lo trasladarán al hotel en el que descansará, y mañana mismo será sometido a las pruebas físico – médicas a través de las cuales el cuerpo técnico tendrá un panorama amplio de la condición del jugador.

Después de ello, será presentado a sus nuevos compañeros y estará a disposición de Matías Almeyda, DT de la escuadra albiazul.

Se espera que para la próxima semana, Rossi sea presentado ante los medios de comunicación, esto después de que la FIFA ‘regrese’ el Gigante de Acero a los Rayados, para que sea en este lugar en donde se realice dicho evento.

El futbolista de 29 años, llega procedente del Columbus Crew, equipo en el que consiguió una Copa de la MLS, y un título de Leagues Cup, además de que en su carrera ha marcado la nada despreciable cantidad de 129 goles y ha puesto 72 asistencias.