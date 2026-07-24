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Disminuye el grito de gol en los aficionados de Rayados
Monterrey viene a la baja en cuanto a goles en fase regular de los recientes torneos; de los últimos cuatro ciclos, el más reciente fue el de menos tantos
Por Gerardo Vázquez | 24 Julio 2026
Rayados viene a la baja en cuanto a goles a favor en los recientes años futbolísticos de la Liga MX, en duelos de fase regular, por ello, ayer jueves presentó a su nuevo refuerzo, el delantero belga Hugo Cuypers.
En el ciclo 2025-2026 (al considerar los torneos Apertura y Clausura), Monterrey anotó 55 tantos en cotejos de primera ronda; en 2024-2025 marcó 58, en 2023-2024 hizo 59, mientras que en 2022-2023 anotó 64.
La Pandilla inició bien este nuevo ciclo 2026-2027 al vencer como local, en las cancha del “Gigante de Acero”, por 3-2 a Santos Laguna en la Jornada 1 de la Fase Regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con par de goles de Lucas Ocampos y una diana más de Jesús Manuel “Tecatito” Corona por parte de los albiazules.
En la Fecha 2, los ahora dirigidos por Matías Almeyda visitan el domingo a las 17:00 horas en el Estadio Victoria de Aguascalientes al Necaxa, que derrotó en casa, en el Estadio Victoria, por 2-1 al Atlante.
Goles de Rayados en las últimas 4 temporadas
|Ciclo
|Goles a favor
|Desglose
|2022-2023
|64
|29 en el Apertura y 35 en el Clausura
|2023-2024
|59
|27 en el Apertura y 32 en el Clausura
|2024-2025
|58
|26 en el Apertura y 32 en el Clausura
|2025-2026
|55
|33 en el Apertura y 22 en el Clausura
FICHA
Futbol - Liga MX
Torneo Apertura 2026
Fase regular - Fecha 2
Necaxa Vs Rayados
Estadio Victoria
17:00 horas - El domingo
Fox One