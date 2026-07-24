Disminuye el grito de gol en los aficionados de Rayados

Monterrey viene a la baja en cuanto a goles en fase regular de los recientes torneos; de los últimos cuatro ciclos, el más reciente fue el de menos tantos

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Rayados viene a la baja en cuanto a goles a favor en los recientes años futbolísticos de la Liga MX, en duelos de fase regular, por ello, ayer jueves presentó a su nuevo refuerzo, el delantero belga Hugo Cuypers.

En el ciclo 2025-2026 (al considerar los torneos Apertura y Clausura), Monterrey anotó 55 tantos en cotejos de primera ronda; en 2024-2025 marcó 58, en 2023-2024 hizo 59, mientras que en 2022-2023 anotó 64.

La Pandilla inició bien este nuevo ciclo 2026-2027 al vencer como local, en las cancha del “Gigante de Acero”, por 3-2 a Santos Laguna en la Jornada 1 de la Fase Regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con par de goles de Lucas Ocampos y una diana más de Jesús Manuel “Tecatito” Corona por parte de los albiazules.

En la Fecha 2, los ahora dirigidos por Matías Almeyda visitan el domingo a las 17:00 horas en el Estadio Victoria de Aguascalientes al Necaxa, que derrotó en casa, en el Estadio Victoria, por 2-1 al Atlante.

Goles de Rayados en las últimas 4 temporadas

Ciclo Goles a favor Desglose 2022-2023 64 29 en el Apertura y 35 en el Clausura 2023-2024 59 27 en el Apertura y 32 en el Clausura 2024-2025 58 26 en el Apertura y 32 en el Clausura 2025-2026 55 33 en el Apertura y 22 en el Clausura

FICHA

Futbol - Liga MX

Torneo Apertura 2026

Fase regular - Fecha 2

Necaxa Vs Rayados

Estadio Victoria

17:00 horas - El domingo

Fox One