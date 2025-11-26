Cerrar X
Finanzas

EUA ‘le hace el feo’ a China: le compra menos en la última década

De 2016 a la fecha, dicho país asiático disminuye en 11 puntos porcentuales su participación dentro de las importaciones totales que realiza Estados Unidos

  • 26
  • Noviembre
    2025

La relación comercial entre Estados Unidos y China ha dado un giro importante a lo largo de la última década.

Y es que, al comparar datos de la oficina comercial de ese país, se observa que, de 2016 a 2025, China se coloca como el país que más terreno o participación ha perdido dentro de las importaciones que realiza EUA, al registrar una caída de 11.10 puntos porcentuales en dicho periodo.

Caso contrario ocurre con Vietnam, que se posiciona como el país que más participación ha acaparado en ese mismo periodo con 3.36 puntos porcentuales ganados.

Estados Unidos compra principalmente de Vietnam una amplia gama de productos manufacturados, liderados por equipos electrónicos, maquinaria y prendas de vestir y calzado. 

De hecho, según analistas, Vietnam se ha convertido en un centro de producción clave para bienes de consumo que antes se fabricaban predominantemente en otros lugares, como China. 

En la lista le siguen otros países como Taiwán, que ganó 3.34 puntos; Irlanda, con 2.28 puntos más; Suiza, que sumó 2.17 puntos; y México, con 1.83 puntos ganados de 2016 a la fecha.

“China ha perdido 11.10 puntos porcentuales de participación en las importaciones que realiza Estados Unidos”, recalcaron analistas financieros.

Estados Unidos compra principalmente de China una amplia gama de productos manufacturados, especialmente en el sector de la tecnología y la electrónica, así como artículos de consumo diario. 

"Los productos que históricamente más le compra Estados Unidos a China incluyen maquinaria y equipos electrónicos".

"Esta categoría incluye teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, equipos de telecomunicaciones y componentes eléctricos", explicaron al respecto.

También adquiere artículos para el hogar, como muebles, ropa de cama, colchones y lámparas, así como juguetes, juegos y equipos deportivos.

En conjunto, los electrónicos, maquinaria, juguetes y muebles suman más de la mitad de las importaciones de Estados Unidos procedentes de China.


