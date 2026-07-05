Djokovic supera a Federer con más victorias en Wimbledon

Tardó tres horas y 28 minutos en cerrar la victoria ante el ruso, procedente de la fase previa tras derrotar al brasileño Joao Fonseca en tercera ronda

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Novak Djokovic se impuso este domingo a Roman Safiullin por 7-6 (6), 6-3, 3-6 y 6-3 y se situó en los cuartos de final de Wimbledon tras sumar su victoria 106 en individuales, superando la marca de Roger Federer.

Djokovic persigue su octavo título en Londres y su vigésimo quinto Grand Slam.

Tardó tres horas y 28 minutos en cerrar la victoria ante el ruso, procedente de la fase previa tras derrotar al brasileño Joao Fonseca en tercera ronda.

Este récord impuesto por Roger Federer lo efectuó el 5 de julio de 2021, cuando derrotó al italiano Lorenzo Sonego en los octavos de final, por lo que tuvieron que pasar exactamente cinco años para que la hazaña se repitiera.

Djokovic jugará en cuartos contra el vencedor del choque entre el canadiense Felix Auger Aliassime y el español Alejandro Davidovich.

El récord no era una prioridad: Djokovic

Después de que batió este récord, el serbio afirmó que esto no era una prioridad.

"No me he sentido bien así que me sentí aliviado al terminar y lograr ganar. No disfruté. Estoy feliz de ganar pero no me lo he pasado bien y espero que en el próximo partido sea más positivo en este aspecto".

Djokovic dijo que disfrutó de la pelea en la pista, "en cierto modo del sufrimiento, del esfuerzo y de la manera de ganar". Jugó un tenis de alto nivel, estuvo inspirado.