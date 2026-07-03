Djokovic iguala récord de Federer en Wimbledon; avanza a octavos

Novak Djokovic venció a Arthur Rinderknech, avanzó a octavos de Wimbledon e igualó las 105 victorias de Roger Federer en el torneo

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El serbio Novak Djokovic derrotó al francés Arthur Rinderknech por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6(4) para clasificarse a los octavos de final de Wimbledon e igualar el récord de 105 victorias que ostentaba Roger Federer en el All England Club.

Djokovic, quien busca conquistar su octavo título en Wimbledon y el vigésimo quinto Grand Slam de su carrera, enfrentará en la siguiente ronda al ruso Roman Safiullin, vencedor del brasileño Joao Fonseca.

NOVAK. WHAT A MATCH POINT. 🕺#Wimbledon pic.twitter.com/5ZO2yKYbM6

— Roland-Garros (@rolandgarros) July 3, 2026

Otro récord para el serbio

Con este triunfo, el tenista de 39 años alcanzó su victoria número 407 en torneos de Grand Slam, ampliando su propio récord histórico de más partidos ganados en individuales, tanto en la rama masculina como femenina.

Además, avanzó por decimoctava ocasión a los octavos de final de Wimbledon, igualando también otra marca de Roger Federer.

Djokovic se convirtió igualmente en el cuarto jugador de la Era Abierta que alcanza los octavos de final del torneo londinense con 39 años o más, después de Pancho González, Ken Rosewall y el propio Federer.

El encuentro parecía encaminarse hacia una victoria cómoda del serbio tras adjudicarse los dos primeros sets. Sin embargo, Rinderknech reaccionó en el tercer parcial, tomó ventaja de 5-0 y terminó imponiéndose por 6-1.

El cuarto set se definió en un tie break, donde el francés llegó a tomar ventaja, aunque Djokovic respondió en los momentos decisivos para evitar que el partido se extendiera a un quinto parcial.

Tras el encuentro, Djokovic destacó la dificultad del compromiso y elogió el nivel mostrado por su rival.

"He hecho todo lo posible en el tie break para controlar la situación y he sacado muy bien".

También reconoció las cualidades del francés.

"Tiene mucha calidad y saca de forma increíble. Es un jugador top y no teme a los grandes escenarios".

El serbio afirmó sentirse satisfecho por seguir avanzando en el torneo y por alcanzar una nueva marca histórica.

"Estoy contento de haber ganado y superar a este rival. Seguro que cuando llegue a las 120 victorias de Navratilova habrá alguien más, pero es un honor hacer historia en este deporte, sobre todo aquí, en el torneo que soñaba desde niño".

Bromea sobre el empate con Federer

Al ser cuestionado sobre el empate con Roger Federer en número de victorias en Wimbledon, Djokovic aseguró que no piensa en los récords y que su prioridad sigue siendo ganar cada partido.

"Solo pienso en ganar el partido que tengo y esta vez había más tensión de lo normal".

Finalmente, el serbio cerró con una broma sobre la igualdad con el extenista suizo.