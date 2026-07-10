Jannik Sinner aplasta a Novak Djokovic y va por otro Wimbledon

Jannik Sinner confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera al derrotar a Novak Djokovic en tres sets y avanzar a la final de Wimbledon 2026

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Jannik Sinner dio un golpe de autoridad en Wimbledon 2026. El italiano derrotó con contundencia a Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-4 para instalarse en la final del tercer Grand Slam de la temporada y mantenerse en la ruta hacia el bicampeonato sobre la hierba londinense.

En una Semifinal que generó enorme expectativa, el número uno del mundo no dejó espacio para las dudas y dominó de principio a fin al serbio, quien buscaba acercarse a un histórico vigesimoquinto título de Grand Slam.

La victoria también representó una revancha para Sinner, después de la derrota que sufrió ante Djokovic en las semifinales del Abierto de Australia a principios de año.

El triunfo llega apenas unas semanas después del inesperado colapso que sufrió el italiano en Roland Garros, donde desperdició una importante ventaja frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

En Wimbledon, sin embargo, la historia ha sido completamente distinta. Sinner ha mostrado un nivel dominante durante todo el torneo y frente a Djokovic volvió a exhibir la potencia de sus golpes de fondo, un servicio sólido y una gran capacidad para resolver los momentos de presión.

La única oportunidad de quiebre que enfrentó llegó al inicio del tercer set y la resolvió con un ace, reflejo de la confianza con la que atraviesa el campeonato.

Djokovic, de 39 años, llegaba desgastado tras disputar el partido de cuartos de final más largo en la historia del torneo ante Felix Auger-Aliassime, un duelo que superó las cinco horas. Esta vez no encontró respuestas ante el ritmo impuesto por el campeón defensor.

Zverev acaba con el sueño británico

Horas antes, Alexander Zverev selló su pase a la final al derrotar al británico Arthur Fery por 7-6 (0), 6-2 y 6-4 en una Cancha Central repleta y volcada en favor del jugador local.

Fery, ubicado fuera del Top 100 mundial y beneficiado con una invitación, protagonizó una de las historias más sorprendentes del torneo, pero no pudo evitar la superioridad del alemán.

Zverev tomó el control desde el desempate del primer set y posteriormente impuso condiciones con un servicio demoledor que alcanzó velocidades de hasta 224 kilómetros por hora.

El alemán disputará así la segunda final de Grand Slam consecutiva de su carrera, apenas un mes después de conquistar Roland Garros y levantar el primer major de su trayectoria.

Un historial ampliamente favorable para Sinner

La final del domingo tendrá un claro antecedente estadístico que favorece al italiano.

Sinner ha ganado sus últimos nueve enfrentamientos frente a Zverev y acumula 14 sets consecutivos sin perder ante el alemán, números que lo colocan como favorito para retener la corona.

Aun así, Zverev llega impulsado por el mejor momento de su carrera y con la oportunidad de conquistar Wimbledon por primera vez.

"Este Grand Slam siempre ha sido el que más me costó y de repente estoy en la final de Wimbledon", declaró el alemán tras su victoria.

La final masculina reunirá a los dos mejores sembrados del torneo y enfrentará a dos de las principales figuras de la nueva generación del tenis mundial.

Por un lado estará Sinner, líder del ranking ATP y campeón vigente. Del otro, Zverev, quien busca confirmar su consolidación entre la élite con un segundo Grand Slam consecutivo.

Mientras tanto, la final femenina se disputará este sábado entre las checas Karolina Muchova y Linda Noskova, antes de que el domingo Londres conozca al nuevo campeón de Wimbledon o presencie la confirmación del reinado de Jannik Sinner.