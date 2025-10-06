Cerrar X
Dodgers frena remontada de Filis para ganar 4-3 en segundo juego

Blake Snell lanzó seis entradas en blanco y Ohtani produjo una carrera clave para que Los Ángeles vencieran 4-3 a los Filis y se acerquen a la final del NL

  06
  Octubre
    2025

Blake Snell ponchó a nueve en seis entradas en blanco en las que solo permitió un hit para los Dodgers antes de que los relevistas Alex Vesia y Roki Sasaki frustraran el intento de remontada de Filadelfia en la novena entrada, llevando a Los Ángeles a una victoria de 4-3 sobre los Filis en el segundo juego de su Serie Divisional de la Liga Nacional el lunes por la noche.

Shohei Ohtani conectó un sencillo productor para su primer imparable de la serie en una séptima entrada de cuatro carreras, y los Dodgers tomaron una ventaja de 4-1 al final de la novena.

Nick Castellanos se deslizó de cabeza en la segunda base, eludiendo apenas el toque, para un doble de dos carreras contra Blake Treinen que finalmente llevó a la multitud de Filadelfia al frenesí y puso el juego 4-3.

Vesia entró para enfrentar a Bryson Stott, quien intentó avanzar a Castellanos con un toque. Pero el tercera base Max Muncy giró y lanzó al campocorto Mookie Betts, quien corrió para cubrir la base a tiempo para sacar a Castellanos.

El bateador emergente Harrison Bader conectó un sencillo y Max Kepler bateó para una selección de fildeador que dejó corredores en las esquinas con dos outs.

Sasaki entró y retiró al campeón de bateo de la Liga Nacional, Trea Turner, con un rodado a segunda para su segundo salvamento de la serie. Freddie Freeman hizo una jugada salvadora en la primera base, arrodillándose para atrapar el mal tiro de Tommy Edman a guante volteado mientras mantenía su dedo del pie derecho en la base antes de rodar sobre su espalda con la pelota.

Los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, tomaron una ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco y pueden avanzar a su 17ma Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria en el tercer juego el miércoles por la noche de regreso en casa en Los Ángeles.

Snell, ganador del premio Cy Young en dos ocasiones, fue sensacional contra otro esfuerzo sin fuerza de los Filis en los playoffs. Turner, el campeón de jonrones de la Liga Nacional Kyle Schwarber y el dos veces MVP de la Liga Nacional Bryce Harper se combinaron para batear de 10-1 con cinco ponches.

En el 15to aniversario del juego sin hits en playoffs del estelar de los Filis, Roy Halladay, contra los Rojos, Snell tenía uno en marcha hasta que Edmundo Sosa conectó un sencillo con dos outs en la quinta.

Snell, quien dio cuatro bases por bolas, estaba en un duelo de lanzadores con Jesús Luzardo hasta la decisiva séptima.


