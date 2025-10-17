Cerrar X
Shohei Ohtani coloca a los Dodgers en Serie Mundial

El japonés lanzó siete entradas y conectó tres jonrones para sellar la barrida ante Cerveceros y acercar a Los Ángeles a otro título

  • 17
  • Octubre
    2025

Shohei Ohtani condujo a los Dodgers de Los Ángeles de regreso a la Serie Mundial con una actuación para la historia, tanto en la loma como en la caja de bateo.

El astro japonés conectó tres enormes jonrones y lanzó hasta la séptima entrada permitiendo sólo dos hits, y los Dodgers barrieron a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria de 5-1 en el cuarto juego el viernes por la noche.

Los Dodgers tendrán la oportunidad de ser los primeros campeones consecutivos del Clásico de Otoño en un cuarto de siglo después de esta noche asombrosa para Ohtani, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso, quien había tenido una postemporada discreta para sus altos estándares pero despertó de forma espectacular.

Después de ponchar a tres en la parte alta de la primera entrada, Ohtani se convirtió en el primer lanzador en la historia en batear un jonrón en el primer turno de un duelo, contra el abridor colombiano de los Cerveceros, José Quintana.

Ohtani continuó con un batazo de 469 pies en la cuarta, rebasando el pabellón del jardín izquierdo por encima de las gradas.


