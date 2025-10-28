Cerrar X
AP_25301249534735_12aa26a64b
Deportes

Dodgers vencen a Toronto en juego tres de la Serie Mundial

Despues de casi siete horas de juego y 18 entradas, los Dodgers de Los Angeles vencieron a los Azulejos de Toronto 6-5 y toman la ventaja en la Serie Mundial

  • 28
  • Octubre
    2025

Freddie Freeman conectó un jonrón al inicio de la parte baja de la 18va entrada, Shohei Ohtani se fue profundo dos veces en otra actuación récord y los Dodgers de Los Ángeles superaron 6-5 a los Azulejos de Toronto en el tercer juego el lunes por la noche para ganar un clásico de la Serie Mundial.

Los Dodgers, campeones defensores, tomaron una ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete y aún tienen la oportunidad de ganar el título en casa, algo que no han hecho desde 1963.

Freeman conectó contra el zurdo Brendon Little, enviando un batazo de 406 pies al jardín central para finalmente terminar un juego que duró seis horas y 39 minutos y que igualó el récord de más entradas en la historia de la postemporada.

El único otro partido de la Serie que llegó a 18 entradas fue el tercer juego en el Dodger Stadium hace siete años. El actual compañero de equipo de Freeman, Max Muncy, ganó en esa ocasión con un cuadrangular en la 18va entrada contra los Medias Rojas de Boston.

Fue el segundo jonrón de oro de Freeman en la Serie Mundial en dos años. La estrella primera base conectó el primer grand slam para terminar un juego en la historia de la Serie para ganar el primer juego la temporada pasada contra los Yankees de Nueva York.

Will Klein, el último relevista que quedaba en el bullpen de los Dodgers, consiguió la victoria más importante de su carrera. Permitió un imparable en cuatro entradas en blanco y realizó 72 lanzamientos, el doble de su récord anterior en las mayores.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25301784873138_d66758b912
Alcaraz cae ante Norrie y se despide en su presentación en París
jesus_martinez_pachuca_2154603c5d
Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez de Grupo Pachuca
james_rdz_leon_7140424fef
Confirman salida de James Rodríguez del Club León
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_28_T183548_971_9989e7be72
Investigan a secretario de San Pedro por despojos de terrenos
AP_25301784873138_d66758b912
Alcaraz cae ante Norrie y se despide en su presentación en París
DJI_0024_3f5ed7090a
Terminan construcción de carretera San Ignacio-Tayoltita
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×