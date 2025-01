Efraín Juárez deja de ser el entrenador del Atlético Nacional

Es oficial, Efraín Juárez ha dejado de ser el entrenador del Atlético Nacional después de estar solo cuatro meses en el cargo, en donde conquistó la Copa y Liga de Colombia.

Fue mediante sus redes sociales que el surgido en Pumas anunció que no seguiría al frente del conjunto Verdolaga pesé a haber logrado un doblete.

Juárez indicó que su contratación en el equipo “nunca tuvo que ver con cuestiones económicas”, y señaló que se reunirá con su familia en Barcelona.

This matter was never about any financial terms, and Im now unemployed. Ill be reunited with my family soon in Barcelona. I wish there would’ve been better communication.



Gracias al Atlético Nacional. #miverdadvstuverdad