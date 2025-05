Marco Verde revela sus planes tras debut en el boxeo profesional

Tras su exitoso debut profesional el 3 de mayo de 2025, donde noqueó a Michel "Águila" Galván en el primer asalto en la cartelera de Canelo Álvarez vs. William Scull en Arabia Saudita, Marco Verde ha compartido sus planes para consolidarse en el boxeo profesional.

“Contento, inicia esta nueva aventura, se queda el amateur atrás; íbamos por una pelea de 6 rounds y se logro el nocaut”, expresó.

El medallista de plata olímpico de París 2024, oriundo de Mazatlán, Sinaloa, busca capitalizar su experiencia amateur y su transición al profesionalismo bajo la gestión de Eddy Reynoso, mánager de Canelo Álvarez, aunque seguirá entrenando con Radames Hernández.

"Ir acumulando rounds para ir subiendo estrellas. Y sí, ya me veo en Las Vegas. Primero esa de julio, que ojalá ya se pacte todo y en Las Vegas será increíble", explica Marco Verde tras su debut en el box profesional



Verde, de 23 años, planea competir en la división de peso medio (160 libras) con el objetivo de alcanzar un título mundial, inspirado por leyendas mexicanas como Alfonso Zamora.

“En 160 libras, ahí me voy a quedar. Poquito menos ya no le doy, así que ahí me siento cómodo y ahí voy a seguir”, apuntó el boxeador.

En una entrevistas de este martes, expresó su intención de adaptarse al formato profesional, que requiere un enfoque más estratégico en peleas de mayor duración, frente a los intensos tres asaltos del boxeo amateur.

"Necesito calmarme un poco, ser más inteligente y ganar ronda por ronda", comentó Verde, destacando la necesidad de ajustar su estilo.

Aunque no se han anunciado oponentes específicos para sus próximas peleas, Verde y su equipo están enfocados en mantener una disciplina rigurosa y aprovechar el respaldo de Reynoso para construir una carrera sólida.

“Quiero pelear en julio y también en septiembre. En julio aún no se sabe la fecha, pero estamos viendo con el equipo para que nos alcance bien el tiempo para la de septiembre con Canelo", expresó.

“Ya me veo en Las Vegas, pero primero lo primero: quiero esa de julio bien armada”.





