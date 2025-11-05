Egan Bernal denuncia robo de bicicleta del Tour de Francia 2019

El ciclista colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia en 2019, denunció en sus redes sociales la desaparición de la bicicleta con la que conquistó la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial.

“Hola, hola, muchachos, les tengo que comunicar algo. Imagínense que mi bicicleta desapareció”, dijo el corredor del equipo Ineos Grenadiers.

El equipo británico informó que está revisando las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

La bicicleta extraviada es una Pinarello amarilla, la misma con la que Bernal se coronó en París hace seis años.

Nacido en Zipaquirá, a 40 kilómetros de Bogotá, Bernal se convirtió en 2019 en el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia, un logro que lo elevó a la categoría de ídolo nacional.

Desde entonces, esa bicicleta se transformó en un símbolo del orgullo colombiano y del esfuerzo que llevó a Bernal a lo más alto del podio.

