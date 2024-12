El Boxing Day: La tradición navideña que mueve al fútbol inglés

El Boxing Day, celebrado cada 26 de diciembre, es mucho más que una fecha marcada en el calendario británico.

Esta jornada, esperada con ansias por los fanáticos del fútbol, convierte a los estadios de Inglaterra y Escocia en epicentros de emoción, tradición y espíritu navideño.

Tanto la Premier League como las otras categorías principales del fútbol inglés aprovechan esta festividad para ofrecer espectáculos deportivos únicos que combinan historia y modernidad.

El Boxing Day destaca por su programación de partidos en todas las categorías principales del fútbol inglés, desde la Premier League hasta la League 2, así como en la liga escocesa.

Los estadios se llenan de familias, muchas de las cuales aprovechan las vacaciones navideñas para asistir junto a niños que disfrutan de la magia del deporte en un ambiente festivo.

Además, la fecha tiene un gran significado cultural en el Reino Unido, donde es un festivo nacional con raíces en la época victoriana.

Según la tradición, durante el reinado de la Reina Victoria en el siglo XIX, las iglesias abrían las cajas de donaciones recolectadas durante el año para repartir entre los más necesitados. Otras teorías apuntan a tradiciones marítimas o prácticas feudales como su origen.

La conexión entre el fútbol y el Boxing Day se remonta a 1860, cuando el Sheffield FC y el Hallam FC disputaron el primer partido de la historia entre clubes. Hasta 1950, era común jugar el 25 y el 26 de diciembre, pero las dificultades de transporte y la intensidad de los encuentros llevaron a concentrar la jornada en el Boxing Day.

Desde entonces, la Federación Inglesa de Fútbol organiza esta fecha con especial cuidado, programando partidos entre equipos cercanos para facilitar los desplazamientos.

Este día no solo preserva la tradición, sino que también posiciona al fútbol inglés como un espectáculo global. Mientras otras ligas europeas descansan, la Premier League atrae a millones de espectadores de todo el mundo, consolidándose como un referente comercial y deportivo.

Sin embargo, no todos celebran esta tradición. Entrenadores como Louis van Gaal han cuestionado la falta de descanso invernal, argumentando que afecta el rendimiento de los equipos y la selección inglesa. Por su parte, el árbitro Howard Webb reveló que algunos jugadores buscaban ser amonestados intencionalmente para evitar jugar en estas fechas.

Aunque la FA introdujo un descanso invernal en 2019, la acumulación de partidos sigue siendo un desafío, sin embargo para los aficionados, el Boxing Day es una fecha irrenunciable, donde la pasión por el fútbol se mezcla con el espíritu navideño, creando una experiencia única e inolvidable.

