El brasileño Oscar es hospitalizado por una alteración cardíaca

El mediocentro brasileño Oscar, jugador del São Paulo, fue hospitalizado este martes después de presentar alteraciones cardíacas durante unos exámenes médicos de rutina en el centro de entrenamiento del club paulista.

El brasileño de 34 años se encontraba en la fase final de recuperación de una lesión muscular y ahora tendrá que permanecer en observación en el Hospital Israelita Albert Einstein, aunque su estado es clínicamente estable.

De acuerdo a un comunicado del São Paulo, el medio sufrió "una intercorrencia con alteraciones cardiológicas" durante una prueba de esfuerzo realizada como parte de la preparación para la pretemporada.

Óscar sufrió un desmayo cuando hacía ejercicios en una bicicleta estática y fue atendido inmediatamente por miembros del equipo médico del hospital que se encontraban en las instalaciones del club.

Esta hospitalización se da pocos meses después de que el mismo jugador estuviera monitoreando irregularidades cardíacas desde agosto, cuando fue sometido a estudios tras sufrir una fractura en tres vértebras, lesión que lo apartó de las canchas durante tres meses.

Pese a que en esa ocasión los resultados no indicaron impedimentos para seguir jugando, el propio futbolista admitió entonces que se retiraría si existiese el mínimo riesgo para su salud.

Según fuentes cercanas al futbolista, citadas por la prensa brasileña, el mediocentro evalúa ahora la posibilidad de rescindir su contrato con el São Paulo, el cual se extiende hasta diciembre de 2027, y poner fin a su carrera.

Oscar regresó al São Paulo en 2024 después de 12 años en el extranjero, pero lesiones en la cadera, el muslo y la pantorrilla han limitado su continuidad.

Desde su regreso al club paulista tan solo ha disputado 21 partidos y ha marcado dos goles.

Comentarios