Cerrar X
deportes_oscar_sao_paulo_f327ec0a97
Deportes

El brasileño Oscar es hospitalizado por una alteración cardíaca

El mediocentro del São Paulo fue hospitalizado después de presentar alteraciones cardíacas durante unos exámenes médicos de rutina

  • 11
  • Noviembre
    2025

El mediocentro brasileño Oscar, jugador del São Paulo, fue hospitalizado este martes después de presentar alteraciones cardíacas durante unos exámenes médicos de rutina en el centro de entrenamiento del club paulista.

El brasileño de 34 años se encontraba en la fase final de recuperación de una lesión muscular y ahora tendrá que permanecer en observación en el Hospital Israelita Albert Einstein, aunque su estado es clínicamente estable.

De acuerdo a un comunicado del São Paulo, el medio sufrió "una intercorrencia con alteraciones cardiológicas" durante una prueba de esfuerzo realizada como parte de la preparación para la pretemporada.

Óscar sufrió un desmayo cuando hacía ejercicios en una bicicleta estática y fue atendido inmediatamente por miembros del equipo médico del hospital que se encontraban en las instalaciones del club.

Esta hospitalización se da pocos meses después de que el mismo jugador estuviera monitoreando irregularidades cardíacas desde agosto, cuando fue sometido a estudios tras sufrir una fractura en tres vértebras, lesión que lo apartó de las canchas durante tres meses.

Pese a que en esa ocasión los resultados no indicaron impedimentos para seguir jugando, el propio futbolista admitió entonces que se retiraría si existiese el mínimo riesgo para su salud.

Según fuentes cercanas al futbolista, citadas por la prensa brasileña, el mediocentro evalúa ahora la posibilidad de rescindir su contrato con el São Paulo, el cual se extiende hasta diciembre de 2027, y poner fin a su carrera.

Oscar regresó al São Paulo en 2024 después de 12 años en el extranjero, pero lesiones en la cadera, el muslo y la pantorrilla han limitado su continuidad.

Desde su regreso al club paulista tan solo ha disputado 21 partidos y ha marcado dos goles.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T134256_860_9c810217fd
Reportan oficiales heridos por segundo ataque en zona norte
Whats_App_Image_2025_10_11_at_5_23_51_PM_2_4ea42c3aef
Guardia Estatal rescata a familia; cayó de barranco en Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_1_b4fc5cac13
Suman 20 muertos por explosión de pipa de gas en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

laura_pausini_papa_a689cf1851
Laura Pausini obsequia tema único al papa León XIV
umykmu_36cc9e9d6d
EUA defiende legalidad de ataques a narcolanchas en el Caribe
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T140042_729_921b87efd2
Auger-Aliassime remonta y sigue con vida en el Masters ATP
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
publicidad
×