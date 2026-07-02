Yamal repetirá como titular mientras va cogiendo ritmo de competición y por la izquierda lo hará Álex Baena, quien anotó el tanto de la victoria ante Uruguay

Inicio / Deportes / El muro de la Selección de España ante la presión austriaca

España se enfrentará este jueves a la selección de Austria para definir quién pasará a la siguiente ronda eliminatoria en este Mundial 2026.

Desde que la Selección de España fue campeona en Sudáfrica 2010, se construyó un muro que no ha podido sobrepasar.

Aunque también prometió esa presión Uruguay, hombre a hombre del estilo Marcelo Bielsa, pero acabó jugando incluso con línea de siete atrás cuando España tuvo el balón en un partido, eso sí, marcado por la dureza física.

Esta propició dos bajas en España para el partido ante Austria: Nico Williams y Yeremy Pino. Ninguno estará presente en el partido y deja a Luis de la Fuente con pocas opciones en los extremos.

Lamine Yamal repetirá como titular mientras va cogiendo ritmo de competición y por la izquierda lo hará Álex Baena, quien anotó el tanto de la victoria ante Uruguay.

La única novedad que se espera en el once titular es la presencia de Dani Olmo en lugar de Mikel Merino, con el objetivo de tener mejor juego entre líneas en el último tercio del ataque.

El resto se esperan los mismos que ante Uruguay, manteniendo a Rodri y Pedri en la base del centro del campo a pesar de las críticas externas de las que les defiende a ultranza su seleccionador.

Austria clasificó como segundo del Grupo J, detrás de Argentina

Enfrente, España tendrá a una selección que se clasificó en el último segundo para las eliminatorias. Segunda de su grupo, con agonía.

El 2-2 ante Argelia valía a ambas selecciones para estar en la siguiente ronda, pero Riyad Mahrez anotó para Argelia en el minuto 93, dejando fuera momentáneamente a Austria hasta que en el 96 marcó Sasa Kalajdzic para darle la clasificación a su país.

Este fue uno de los principales impulsores del ‘gegenpressing’ moderno, un sistema basado en presionar de manera inmediata, coordinada y agresiva después de perder el balón para recuperarlo en campo rival y evitar que el rival se organice con pelota, el gran fuerte de la selección española.

Estas son las posibles alineaciones de ambas selecciones

España y Austria protagonizarán el encuentro este jueves a las 13:00 hora de la CDMX en el Estadio de Los Ángeles.

España

Unai Simón

Pedro Porro

Cubarsí

Laporte

Cucurella

Rodri

Pedri

Dani Olmo

Lamine Yamal

Oyarzabal

Álex Baena

Austria