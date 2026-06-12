El Tricolor, invicto en el Estadio Azteca, en la justa

Qué gran año 2026 vive la Selección Mexicana de Futbol, ya sea en juegos oficiales o amistosos.

De enero a la fecha no ha perdido, liga nueve duelos sin perder… y no conoce la derrota en el Estadio Ciudad de México en encuentros de la justa veraniega.

Al tomar en cuenta los eventos de México 1970, 1986 y 2026, los “verdes” registran ocho desafíos en el Coloso de Santa Úrsula, con saldo de seis victorias, dos empates y cero derrotas, con 13 goles a favor y solamente dos en contra, para una diferencia de goles positiva de +11.

Ayer jueves, el Tricolor sumó sus primeros tres puntos en la fiesta futbolera de este año al vencer con marcador de 2-0 a Sudáfrica, en fase de grupos, en duelo del sector “A”.

Es la primera vez que el combinado azteca gana un partido inaugural en la justa futbolera del planeta.

FICHA

Futbol

Justa veraniega

2026

Fase de Grupos

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica

Estadio Ciudad de México

México como anfitrión mundialista

México 1970

Grupo 1 Resultado 31 de mayo México 0-0 Unión Soviética 7 de junio México 4-0 El Salvador 11 de junio México 1-0 Bélgica

México 1986

Fase Fecha Resultado Grupo B 3 de junio Bélgica 1-2 México 7 de junio México 1-1 Paraguay 11 de junio Irak 0-1 México Octavos de Final 15 de junio México 2-0 Bulgaria

México, EUA y Canadá 2026

Grupo A Resultado 11 de junio México 2-0 Sudáfrica

Comentarios