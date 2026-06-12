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Deportes

El Tricolor, invicto en el Estadio Azteca, en la justa

La Selección Mexicana no ha perdido en los juegos de la fiesta del futbol que ha disputado en el Coloso de Santa Úrsula, hoy llamado Estadio Ciudad de México

  • 12
  • Junio
    2026

Qué gran año 2026 vive la Selección Mexicana de Futbol, ya sea en juegos oficiales o amistosos.

De enero a la fecha no ha perdido, liga nueve duelos sin perder… y no conoce la derrota en el Estadio Ciudad de México en encuentros de la justa veraniega.

Al tomar en cuenta los eventos de México 1970, 1986 y 2026, los “verdes” registran ocho desafíos en el Coloso de Santa Úrsula, con saldo de seis victorias, dos empates y cero derrotas, con 13 goles a favor y solamente dos en contra, para una diferencia de goles positiva de +11.

Ayer jueves, el Tricolor sumó sus primeros tres puntos en la fiesta futbolera de este año al vencer con marcador de 2-0 a Sudáfrica, en fase de grupos, en duelo del sector “A”.

Es la primera vez que el combinado azteca gana un partido inaugural en la justa futbolera del planeta.

FICHA

Futbol
Justa veraniega
2026
Fase de Grupos
Grupo A
México 2-0 Sudáfrica
Estadio Ciudad de México

México como anfitrión mundialista

México 1970

Grupo 1Resultado
31 de mayoMéxico 0-0 Unión Soviética
7 de junioMéxico 4-0 El Salvador
11 de junioMéxico 1-0 Bélgica

 

México 1986

FaseFechaResultado
Grupo B3 de junioBélgica 1-2 México
7 de junioMéxico 1-1 Paraguay
11 de junioIrak 0-1 México
Octavos de Final15 de junioMéxico 2-0 Bulgaria

 

México, EUA y Canadá 2026

Grupo AResultado
11 de junioMéxico 2-0 Sudáfrica

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