Investigan a Argentina por pancarta de Malvinas en Mundial 2026

La FIFA abrió procedimientos disciplinarios contra la selección argentina y la Asociación del Fútbol Argentino por incidentes ocurridos durante el Mundial 2026

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La FIFA abrió una serie de procedimientos disciplinarios contra jugadores de la selección argentina, miembros de su cuerpo técnico y la Asociación del Futbol Argentino (AFA) por distintos incidentes registrados durante la más reciente Copa del Mundo.

Los cargos abarcan desde enfrentamientos físicos tras la Final frente a España hasta la exhibición de una pancarta alusiva a las Islas Malvinas después de la semifinal contra Inglaterra, además de conductas atribuidas a aficionados argentinos durante el torneo.

Uno de los expedientes más relevantes está relacionado con los incidentes ocurridos al término de la final disputada el 19 de julio, en la que España derrotó 1-0 a Argentina.

La FIFA señaló al mediocampista Leandro Paredes, quien enfrenta tres cargos por presunta agresión durante los altercados posteriores al encuentro. Por su parte, el defensor Nahuel Molina recibió dos señalamientos por hechos similares.

El organismo también incluyó al auxiliar técnico Roberto Ayala, acusado de una presunta agresión durante los mismos incidentes.

Además, Molina y Thiago Almada fueron señalados por conducta antideportiva, mientras que el español Gavi también figura en el procedimiento por ese mismo motivo.

Otro de los puntos que motivaron la apertura del expediente ocurrió después de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Tras el triunfo argentino por 2-1, varios jugadores celebraron mostrando una pancarta con la leyenda: “Las Malvinas son Argentinas”.

Dicha acción provocó reacciones inmediatas en Reino Unido y derivó en peticiones de funcionarios británicos para que la FIFA analizara el caso.

El organismo explicó que el cargo está relacionado con la utilización de un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al ámbito estrictamente futbolístico.

También investigan a aficionados argentinos

Los procedimientos abiertos por la FIFA no se limitan a jugadores y miembros del cuerpo técnico.

La AFA también deberá responder por presuntos cánticos y gestos discriminatorios realizados por seguidores argentinos durante el torneo.

A ello se suman reportes por lanzamiento de objetos desde las tribunas en varios encuentros disputados por la Albiceleste a lo largo de la competencia.

La FIFA informó que todas las personas y entidades involucradas ya fueron notificadas formalmente y tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas dentro del proceso disciplinario.

Una vez concluida esa etapa, la Comisión Disciplinaria del organismo analizará los casos y emitirá las resoluciones correspondientes.