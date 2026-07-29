Dedica Nahuel Guzmán, mensaje de despedida para Guido Pizarro

El "Patón" resaltó la calidad humana del "Conde", con quien compartió más de 12 años; además, reconoció su figura de líder dentro y fuera de la cancha

La salida de Guido Pizarro de Tigres fue sorpresiva, no solo para la afición, sino para los propios jugadores, quienes vieron cómo súbitamente, quien fue primero su compañero, capitán y después entrenador decidió dar un paso al costado.

Con su baja, de Tigres no solo se fue un técnico más, se fue el que muchos consideraron un amigo, como Nahuel Guzmán, quien le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirlo.

El "Patón" resaltó la calidad humana del "Conde", destacando que fue precisamente él quien lo ayudó con la adaptación a la ciudad cuando llegó a Tigres en el ya lejano 2014; además, reconoció su figura de líder dentro y fuera de la cancha.

"Me ayudaste desde el primer momento que pisé esta ciudad. Vos y tu familia nos recibieron con tanto amor que nos hicimos familia. Fueron 12 años compartidos. Dentro y fuera de la cancha. De compañero y de Entrenador. Siempre me enseñaste algo. Me desafiaste a buscar la excelencia. Siempre con la misma pasión. A veces a propósito y a veces sin darte cuenta. Respetando mis formas, pero con la autoridad que te caracteriza. Te respeté, nos respetamos. En un ambiente tan voraz, agradezco habernos encontrado y darnos la posibilidad de conocernos y reconocernos como personas. Fueron 12 años con el corazón, la cabeza y el cuerpo a disposición de un solo lugar. (¿Cómo no se me va a caer una lágrima? ¿Cómo no se me va a cortar la voz? ¿Cómo no sentirme identificado?) A vos y a tu familia les deseo paz, amor y felicidad. A vos y a tu cuerpo técnico, palabras de agradecimiento y el deseo de que este viaje sea con alegría... Gracias, Guidi. Salu' y buenaventura.

Llanero solitario

Este semestre ha sido de bajas sensibles para Tigres, pues, además de Guido, para el Apertura 2026 se confirmó la salida de André-Pierre Gignac de la institución, marcando el fin de una era para el cuadro regiomontano.

Ahora, Nahuel es el único sobreviviente de la época dorada de los felinos, en la que, comandados por Ricardo Ferretti, dominaron a placer la Liga MX, cosechando un sinnúmero de títulos y llegando a finales como nunca antes.

De momento no se sabe cuándo podría terminar la carrera del mejor arquero en la historia de Tigres, pero no cabe duda de que cuando ocurra, será un día que pasará a la historia del fútbol regio.