La decisión representa un cambio respecto a los ciclos anteriores, en los que Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032 fueron designadas

Inicio / Deportes / Elegirán sede de los Juegos Olímpicos 2036 en 2029

El Comité Olímpico Internacional (COI) definió el calendario para la elección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2036 y confirmó que la votación final se realizará en 2029.

La decisión supone un cambio de rumbo respecto a los procesos anteriores y abre la puerta a una contienda más abierta entre las ciudades y países interesados en albergar la máxima cita deportiva mundial.

Dicha medida fue acordada durante una reunión de los miembros del organismo y representa uno de los movimientos más relevantes desde que Kirsty Coventry asumió la presidencia del COI hace un año, en sustitución de Thomas Bach.

Un cambio respecto a Los Ángeles y Brisbane

La elección de la sede olímpica volverá a realizarse bajo un esquema competitivo, luego de las críticas que generaron las designaciones de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

Ambas ciudades fueron elegidas con once años de anticipación y, en la práctica, sin enfrentar una competencia directa de otras candidaturas.

Algo similar ocurrió con París 2024, cuya designación se confirmó en 2017 después de que Los Ángeles aceptara hacerse a un lado para recibir posteriormente la organización de los Juegos de 2028.

Varios integrantes del COI habían solicitado recuperar procesos más abiertos y con votaciones entre diferentes aspirantes, una petición que ahora comenzará a tomar forma.

Hasta el momento existen al menos diez proyectos interesados en organizar los Juegos Olímpicos de 2036.

Entre los nombres que desde hace tiempo han mostrado interés destacan India y Qatar, aunque el COI no ha oficializado una lista definitiva de candidatos.

La carrera quedó temporalmente pausada tras la llegada de Coventry a la presidencia, quien decidió revisar el procedimiento antes de avanzar hacia una fase más formal.

El proceso arrancará en 2027

Kolinda Grabar-Kitarović, integrante del COI y expresidenta de Croacia, explicó que el proceso comenzará a definirse durante marzo de 2027.

En esa etapa, la Junta Ejecutiva del organismo elaborará una lista corta de aspirantes para someterlos a una evaluación más profunda junto con sus respectivos proyectos.

Posteriormente, hacia finales de 2028, se abrirá una fase denominada "diálogo dirigido", en la que las ciudades y países seleccionados deberán presentar garantías legales, financieras y de respaldo gubernamental para sostener sus candidaturas.

La decisión final llegará en 2029

El COI prevé que la elección definitiva de la sede olímpica se lleve a cabo durante la Sesión del organismo programada para mediados de 2029.

La ciudad que albergará esa reunión aún no ha sido definida, pero será ahí donde los miembros del Comité Olímpico Internacional emitirán su voto para determinar quién organizará los Juegos Olímpicos de 2036.