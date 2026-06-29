FIFA designa al árbitro Slavko Vinčić para el México vs Ecuador

La FIFA confirmó que el árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir el partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final

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La FIFA confirmó al esloveno Slavko Vinčić como árbitro central del partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un duelo que definirá el pase de ambas selecciones a los octavos de final.

El encuentro se disputará este martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México y marcará la tercera aparición del silbante europeo en el torneo.

Un árbitro con experiencia en los grandes escenarios

Vinčić llega al compromiso con una amplia trayectoria internacional. Es árbitro FIFA desde 2010 y ha dirigido algunos de los partidos más importantes del futbol europeo y mundial.

Entre sus designaciones más destacadas figuran la final de la UEFA Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, la final de la Europa League 2022, encuentros de la Eurocopa 2020, partidos del Mundial de Qatar 2022, además de numerosos compromisos de Champions League y eliminatorias mundialistas.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya estuvo al frente del empate entre Brasil y Marruecos durante la fase de grupos y del triunfo de Argelia por 2-1 sobre Jordania.

Así estará integrado el cuerpo arbitral

La FIFA también confirmó al resto del equipo arbitral que acompañará a Vinčić durante el compromiso.

Asistente 1: Tomaz Klančnik (Eslovenia)

Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia)

Cuarto árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia)

VAR: Mokrane Gourari (Argelia)

El colegiado nació el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, Eslovenia, y debutó en la Primera División de su país antes de incorporarse al panel internacional de la FIFA, consolidándose como uno de los árbitros más reconocidos del futbol europeo.

México busca el boleto a octavos

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, buscará avanzar a la siguiente ronda frente a una selección ecuatoriana que llega motivada tras imponerse 2-1 a Alemania en la fase de grupos.