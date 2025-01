Eliminan a Zarazúa en segunda ronda del Abierto de Australia

La italiana Jasmine Paolini, cuarta cabeza de serie y finalista de Roland Garros y Wimbledon en 2024, puso fin al recorrido de Renata Zarazúa en el Abierto de Australia tras vencerla por 6-2 y 6-3 en un intenso partido que duró una hora y 17 minutos.

El duelo destacó por el esfuerzo físico de ambas jugadoras, que respondieron con rapidez y resistencia en cada punto. Sin embargo, la mayor velocidad y consistencia en el juego de Paolini marcaron la diferencia técnica, asegurándole el pase a los dieciseisavos de final, donde enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina.

Zarazúa logró capitalizar breves baches en el rendimiento de la italiana durante el segundo set, rompiendo su servicio en dos ocasiones. A pesar de ello, Paolini recuperó ambos quiebres y sumó uno más que selló su victoria.

Aunque quedó fuera, Zarazúa dejó una actuación destacada en Melbourne, donde igualó su mejor participación en un Grand Slam. Anteriormente había alcanzado la segunda ronda en Roland Garros (2020) y el Abierto de Estados Unidos (2024).

La mexicana venía de una sólida preparación tras llegar a los octavos de final en Hobart y superar en la primera ronda a la estadounidense Taylor Townsend con parciales de 6-7 (6), 6-1 y 6-2. Su desempeño sigue mostrando el crecimiento en su carrera y su capacidad para competir a nivel internacional.

