Elogia el 'Vasco' a Inglaterra tras la eliminación del Mundial

El técnico de México reconoció la superioridad de Inglaterra. Destacó el esfuerzo del Tri y afirmó que sus jugadores no merecen reproches tras la eliminación

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El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reconoció la calidad de Inglaterra tras la eliminación del Tri en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseguró que sus jugadores entregaron todo en la cancha del Estadio Azteca.

"Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos", declaró el estratega al término del encuentro, en el que México quedó fuera de la justa mundialista.

Aguirre destaca el esfuerzo del Tri

El entrenador mexicano buscó aliviar la decepción de la afición al señalar que un Mundial no permite margen de error y comparó el torneo con las grandes ligas del deporte.

"La Copa del Mundo es como las grandes Ligas: no te puedes equivocar porque te condena".

Aguirre explicó que la eliminación se originó por un par de errores durante el partido, aunque dejó claro que el desempeño general del equipo merece reconocimiento.

"No les puedo reprochar nada", enfatizó el técnico, al considerar que sus dirigidos dieron el máximo esfuerzo durante el encuentro.

Podría ser el último partido de Javier Aguirre con México

El compromiso ante Inglaterra podría marcar el final de la tercera etapa de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana, luego de que se anunciara que su actual auxiliar, Rafael Márquez, sería el encargado de asumir el banquillo nacional.

De concretarse el relevo, Aguirre pondrá fin a un nuevo ciclo con el Tri tras dirigir al equipo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.