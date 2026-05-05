EUA elogia cooperación con México contra el narco

El gobierno de Estados Unidos reconoció la cooperación con México en el combate al narcotráfico y destacó avances en la coordinación bilateral para enfrentar a los cárteles.

Durante una entrevista televisiva, la directora de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter, afirmó que los esfuerzos conjuntos han mostrado resultados “como nada que hemos visto en el pasado”.

Como ejemplo, mencionó el operativo realizado el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con lo señalado por la funcionaria, en ese despliegue participaron fuerzas federales mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense, lo que reflejaría el nivel de coordinación entre ambos países en materia de seguridad.

Las declaraciones se dieron en el contexto de un balance sobre la estrategia antidrogas del gobierno estadounidense, en el que se subrayó el papel de México como socio clave en el combate a las organizaciones criminales transnacionales.

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