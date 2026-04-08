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Elogia Sheinbaum misión Artemis II; cuestiona gasto ante pobreza

Claudia Sheinbaum calificó de extraordinarias las imágenes de Artemis II, pero cuestionó el gasto en exploración espacial frente a la pobreza mundial

  • 08
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la misión Artemis II y a las imágenes recientes de la Luna y la Tierra, las cuales calificó como “extraordinarias” por su valor científico y tecnológico.

Desde Palacio Nacional, la mandataria, quien también cuenta con formación científica, destacó la capacidad de algunos países para desarrollar investigaciones espaciales de alto nivel.

“Las imágenes de la luna y la tierra son algo extraordinario… hay países que tienen esa capacidad de desarrollar investigación”, expresó.

Aunque reconoció los avances, Sheinbaum planteó una reflexión sobre el uso de los recursos destinados a este tipo de proyectos, al considerar que también deberían atender problemáticas globales como la pobreza.

“Siempre queda esta pregunta que debemos hacernos… por qué no debería haber pobreza en el mundo entero”, señaló.

Subrayó que, si bien la exploración espacial tiene grandes virtudes, el debate sobre las prioridades del gasto público y privado sigue vigente.

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Imágenes históricas y valor para la ciencia

En días recientes, la misión Artemis difundió nuevas imágenes de la Luna que han sido consideradas de gran relevancia científica e histórica.

Entre ellas destaca la observación de la Cuenca Orientale, ubicada en el borde del disco lunar, un fenómeno que, según la NASA, es la primera vez que puede apreciarse completamente por el ojo humano.

De acuerdo con el Lunar and Planetary Institute, esta formación es uno de los mejores ejemplos de impacto en la Luna, con anillos montañosos bien conservados que permiten estudiar la historia temprana del satélite.

Artemis II

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal también recordó que la exploración espacial ha tenido efectos positivos en otros campos, como la medicina y la ingeniería, al citar trabajos de la economista Mariana Mazzucato sobre las misiones Apolo.

Según explicó, estos desarrollos han generado innovaciones que posteriormente se trasladan a la vida cotidiana.


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