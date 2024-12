Empata Manchester City ante Everton y la crisis continúa

Erling Haaland falló un penal y el Manchester City siguió pasando penas en la Liga Premier inglesa, al resignarse este jueves a un empate 1-1 frente al Everton.

A los 53 minutos del encuentro en el Etihad Stadium, Haaland tuvo la oportunidad inmejorable de encaminar al tetracampeón defensor de Inglaterra hacia lo que hubiera sido apenas su segunda victoria en 13 partidos.

Sin embargo, el disparo del atacante noruego desde los 11 pasos fue detenido por el portero Jordan Pickford, prolongando así la lamentable marcha reciente del City.

El equipo de Pep Guardiola ha perdido nueve de sus últimos 13 partidos en todas las competiciones. El empate significa que City sólo ha sumado cinco puntos en la liga desde finales de octubre.

Un disparo del portugués Bernardo Silva dio la ventaja al City a los 14 minutos, pero Iliman Ndiaye igualó el marcador a los 36.

El resultado deja al City en sexto lugar, a 11 puntos del líder Liverpool, habiendo jugado dos partidos más.

El penalti fallado por Haaland deja al seleccionado noruego apenas con un gol en sus últimos siete partidos. Haaland alcanzó a cabecear el rebote para enviar el balón a la red, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

La posibilidad de revalidación del título por parte del City parece cada vez más remota, tras la pérdida de más puntos. Liverpool tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja sobre el campeón vigente más tarde, cuando enfrente a Leicester.

