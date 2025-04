Entérate: así funcionará la ley contra 'chocones' en San Pedro

En el municipio de San Pedro, ya está contemplado en la ley que quienes protagonicen un choque leve estarán obligados a hacerse un lado para no afectar la circulación vial.

Esto se aprobó el pasado viernes y entrará en vigor 45 días después de que se publique en el Periódico Oficial del Estado (POE) a fin de dar tiempo para que la ciudadanía conozca el cambio y se capacite a tránsitos y ajustadores de seguros; se estima que esta semana será publicado en el POE.

La reforma indica que los participantes en un choque leve deberán llegar a un mutuo acuerdo de responsabilidad para inmediatamente hacerse a un lado.

De no ser así, deberán llamar al Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) sampetrino para que en un máximo de cinco minutos llegue un tránsito que tomará nota y luego obligará a los vehículos a moverse, para lo cual ya está facultado.

Ambas acciones serán suficientes para que las aseguradoras paguen los daños, por lo que los conductores ni el agente de tránsito tendrán que esperar horas a que este se presente.

Todo esto quedó establecido en la reforma a los artículos 150 y 156 del Reglamento de Tránsito del municipio de San Pedro Garza García, que se aprobó por unanimidad de 17 votos y que fue propuesta por el regidor panista Eugenio Roux.

“Si tú tienes un choque de estos, menores, y las dos partes están en mutuo acuerdo, pueden moverse. Si hay algún tema de controversia: ‘es que tú te frenaste muy fuerte y no había alto’, ese caso es donde va a llegar la patrulla".

“Te tienes que mover porque ya está en el reglamento y ya es una obligación y ya, si quieres, puedes esperar a tu aseguradora a los lados”, dijo el edil.

Esta reforma tiene como finalidad acabar con los históricos “chocones” o “choques estorbosos” que contribuyen enormemente a que la movilidad de la urbe regia sea caótica, y lo cual era una demanda de hace décadas que nunca se había tomado en cuenta.

San Pedro fue el primero en proponer este cambio, que luego siguieron otros municipios como Monterrey, que también está por aprobarlo, y San Nicolás, que ya lo avaló el jueves de la semana pasada.

Los municipios le “entraron al tema” luego de que El Horizonte evidenció en diversas ediciones el daño que ocasionan a la movilidad de la zona metropolitana este tipo de accidentes.

Roux afirmó que originalmente se había contemplado incluir en el reglamento que los conductores pudieran reclamar daños basados en fotos y videos que hayan tomado del accidente, pero se eliminó a última hora porque la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) les hizo ver que eso implica riesgo de accidentes, como ya ha ocurrido en la Ciudad de México.

“La foto y video será un plus, pero no está en el reglamento; ahí lo que nos decía la AMIS es que ellos no recomendaban poner que tomaran evidencia porque han tenido casos en Ciudad de México donde por tomar la evidencia te tienes que alejar un poquito y ver un buen ángulo de los carros y a veces te atraviesas en la calle y ha habido accidentes”, señaló.

Sin embargo, lo que sí quedó es que las aseguradoras podrán solicitar las imágenes del C4 para tener material en video de cómo ocurrieron los hechos; estas serán entregadas en un plazo de 24 horas.

Aseguradoras y regidores se reúnen este lunes

Y para que no quede duda, el regidor panista, Eugenio Roux, afirmó que este lunes tendrán una reunión con los directivos de la AMIS y representantes de 17 aseguradoras, a las cuales les informarán que la reforma que ellos también avalaron ya fue aprobada.

“Necesitamos, pues, el compromiso de las empresas aseguradoras. Viene la AMIS y van a estar ahí el director de policía vial (de San Pedro), los tránsitos que atienden siniestros, el coordinador de peritajes y toda la parte operativa. Nos están confirmando que la Asociación Mexicana de Dueños de Seguros tiene, hasta ahorita, 17 empresas confirmadas con todos sus ajustadores que trabajan en San Pedro”, dijo el regidor panista.

Ve Mauricio voluntad metropolitana

Tras la aprobación de la reforma al Reglamento de Tránsito de San Pedro Garza García, para retirar los autos que participan en un choque leve, el alcalde, Mauricio Fernández, dijo que ve buena disposición de todos los municipios de entrarle al tema.

“Se está viendo como una buena iniciativa que ayuda mucho al tráfico y cuando hay esos incidentes, pues, atoran todo. Ahí van, y la ventaja es que se ha visto con buena voluntad metropolitana”, expresó Fernández.

Eugenio Roux, regidor sampetrino que promovió la reforma, abundó en que fue San Pedro el que le entró primero al tema.

Se preparará cabildo regio para sacar ley contra los 'chocones'

El municipio de Monterrey concluyó el pasado viernes con la consulta pública ciudadana sobre las modificaciones al reglamento de tránsito municipal sobre mover los autos en choques menores, los cuales sólo congestionan las vialidades regias.

Desde el pasado 14 de marzo, esta consulta estaba abierta a todos los regiomontanos que tienen residencia en Monterrey, para saber si estaban de acuerdo o no con el hecho de mover los coches, sin tener que esperar a los ajustadores o a los oficiales de tránsito.

Se espera que, después de que el cabildo de Monterrey analice los resultados de la consulta, se realicen las modificaciones correspondientes al dictamen, para posteriormente presentarla en el cabildo y votarla.

La propuesta, presentada en Monterrey por la diputada del PRI, Lorena de la Garza, pide que aquellos autos que participen en choques por alcance menores puedan ser retirados de las vialidades sin necesidad de que lleguen las autoridades o los ajustadores.

Para esto, los involucrados en el choque podrán hacer uso de smartphones para tomar videos y fotografías del hecho en cuestión, mover los vehículos para abonar al tráfico y esperar a que lleguen las autoridades o las aseguradoras, fuera de la vialidad.

Otros municipios como San Nicolás de los Garza y San Pedro ya aprobaron las modificaciones en sus respectivos cabildos y se espera que esto se expanda por toda la zona metropolitana, para ayudar a liberar el tráfico de cierta manera, ya que en algunos casos estos representan hasta el 60% de todos los accidentes viales.

