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Deportes

Equipos profesionales eligen la UANL para entrenar

Conjuntos profesionales de distintas disciplinas han entrenado en las instalaciones de la UANL, tal y como lo hizo este miércoles la selección de Japón

  • 04
  • Junio
    2026

No es nada nuevo que equipos profesionales de varios deportes acudan a entrenar a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Incluso, la UANL tiene algunas curiosidades deportivas.

Voy a tratar de recordar; ya mi cerebro reniega cuando lo pongo a trabajar, así que no cito algo. Ayúdenme con un comentario; eso es mejor que una crítica.

Esto viene porque la selección de Japón, de futbol soccer y que participará en la fiesta futbolera, entrenó en el viejo campo de Vista Hermosa del Campus Médico de la “Uni”.

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Sin querer queriendo, Monterrey entró a la fiesta del futbol con el entrenamiento japonés, ya que solo prestó su nombre, porque los juegos son en Guadalupe y se entrenará en Santiago y San Nicolás de los Garza.

¿Recuerdan que ahí entrenaban los Tigres de Carlos Miloc cuando había gradas?

Dije curiosidades.

Van...

En terreno de la “Uni” estuvo por años la Liga Pequeña Mitras de beisbol.

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¿Se acuerdan?

Ahí por la avenida Gonzalitos.

En el Parque Hundido, en Ciudad Universitaria (CU), se jugó la Liga de la Asociación Nacional de Beisbolistas, la ANABE, con los Norteños de Monterrey.

Otro: Se jugaron partidos de dos equipos de Tercera División de futbol soccer, entre ellos los Gavilanes de Nuevo León, en el Estadio Gaspar Mass.

Los otros, los Jabatos en el Vista Hermosa.

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En el Polideportivo Tigres, de General Escobedo, trabajaron por varios años los Tigres de Ricardo Ferretti.

El equipo Fuerza Regia de basquetbol no solo entrenó en el Gimnasio Luis Eugenio Todd, sino que enfrentó a la quinteta universitaria.

Hubo ligas profesionales de futbol rápido… y el primer equipo profesional que entrenó ahí fue Barracudas, que tenía su base entre Matamoros y Texas. 

El Flash jugó en el Polideportivo Tigres.

Mi mente sigue recordando.

¿Qué más?

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¡Ah!, jugadores profesionales de Ligas Mayores venían a entrenar al Parque Hundido, así como prospectos firmados por equipos de la Major League Baseball (MLB).

Claro, Sultanes hizo y hace pretemporada, incluso jugando partidos de preparación… y han pisado ese diamante Yucatán, Saltillo, Monclova y Tecolotes.

Se tuvieron duelos de la Liga Mexicana de Voleibol, en su primer intento como tal, en el Gimnasio Doctor Luis Eugenio Todd.

Ahí queda mi exprimido cerebro.

Y claro, lo más importante.

Ahí se jugaron Clásicos Regios de preparación, entre Rayados-Jabatos y Rayados-Tigres, que no se contabilizan en la recordada cancha de Bachilleres.

En fin.

Pueden existir más datos; ojalá y me ayuden.

Bendiciones, Dios nos guíe...

Con información de Manuel González


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