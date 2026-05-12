¡Chicas superpoderosas!, en el deporte regio femenil

Las mujeres deportistas levantan la mano y sacan la carta por el deporte regiomontano en este primer semestre de 2026.

En marzo pasado, Sultanes Femenil fue campeón en la Liga Mexicana de Softbol al vencer a Diablos Rojos en la final.

En este mes, Rayadas disputará la final de futbol de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ante América.

Aunado a ello, Fuerza Regia Femenil disputará la Final de Zona en los Playoffs de la Temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) ante Adelitas de Chihuahua a partir de este viernes.

No conforme con ello, Rayadas y Tigres Femenil disputarán la fase de Cuartos de Final de la filial Sub-19 de Liga MX Femenil.

Actualidad de los equipos femeniles regiomontanos

Equipo Situación actual Sultanes Femenil Campeón de la Liga Mexicana de Softbol 2026 Fuerza Regia Femenil Disputará la Final de Zona en los Playoffs de la Temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Rayadas Disputará la Final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Tigres Femenil Sub-19 Disputará Cuartos de Final de la Liga MX Femenil Rayadas Sub-19 Disputará Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

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