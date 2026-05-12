¡Chicas superpoderosas!, en el deporte regio femenil
Brillan equipos femeniles de Nuevo León en el primer semestre de 2026 con títulos y la disputa de otros más en fases finales de diferentes disciplinas
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Mayo
2026
Las mujeres deportistas levantan la mano y sacan la carta por el deporte regiomontano en este primer semestre de 2026.
En marzo pasado, Sultanes Femenil fue campeón en la Liga Mexicana de Softbol al vencer a Diablos Rojos en la final.
En este mes, Rayadas disputará la final de futbol de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ante América.
Aunado a ello, Fuerza Regia Femenil disputará la Final de Zona en los Playoffs de la Temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) ante Adelitas de Chihuahua a partir de este viernes.
No conforme con ello, Rayadas y Tigres Femenil disputarán la fase de Cuartos de Final de la filial Sub-19 de Liga MX Femenil.
Actualidad de los equipos femeniles regiomontanos
|Equipo
|Situación actual
|Sultanes Femenil
|Fuerza Regia Femenil
|Rayadas
|Tigres Femenil Sub-19
|Rayadas Sub-19
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