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Deportes

Semana de Finales, en Temporada Juvenil de la MFL 2026

Entre jueves y sábado, varios equipos disputarán títulos en distintas categorías, por lo que derrocharán calidad en el emparrillado

  • 27
  • Mayo
    2026

Tras una temporada plagada de intensas batallas en el emparrillado, el galardón de campeones está a la espera.

La Monterrey Football League (MFL) vivirá esta semana las finales de la temporada juvenil.

El primer gran duelo se llevará a cabo mañana jueves a las 22:00 horas, cuando los Campeones Potros de la Colonia Anáhuac se midan ante los Avispones de San Pedro.

Potros va en busca del tricampeonato de la categoría Bantam para erigirse como una dinastía.

El viernes a las 19:00 horas, en Pee Wee, Halcones de Cumbres se medirá ante las Águilas del Contry. 

La temporada anterior, Halcones se coronó de manera invicta. 

Al término de ese duelo, en la categoría Junior Bantam, las Águilas chocarán ante los Avispones. 

Los del Country van en busca de refrendar su estatus de monarcas. 

El sábado a las 20:40 horas, en Midget, Halcones disputará el campeonato ante Potros de la Anáhuac. 

Todos los partidos serán transmitidos por las redes oficiales de la Monterrey Football League (MFL).


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