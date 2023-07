'Era injusto que yo me fuera de Rayados': Joao Rojas

Si bien, su nombre sonó para ser el extranjero sacrificado en Rayados, Joao Rojas consideró que hubiera sido injusto por los pocos minutos que tiene en la organización.

Pero eso no deja de que el delantero ecuatoriano se sienta triste por la baja no sólo de un compañero, si no de un amigo.

"En realidad, yo tengo 150 minutos sumando todo el tiempo que tengo acá, y si quieren, si se ponen hablá de números sería injusto por el tiempo que tengo porque pasé ocho meses lesionado.

"Y con el anterior cuerpo técnico (Vucetich), nunca fui una opción para jugar porque se había conversado con la directiva de que no querían correr el riesgo de cometer un error por apresurarme y por tener minutos donde capaz era necesario", mencionó Rojas.

Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, antes de partir a Estados Unidos para unirse a Rayados, el delantero de La Pandilla lamentó la noticia de que Celso deje Rayados por el arribo del nuevo refuerzo.

"Sí me da mucho pesar, porque hoy en la mañana me enteré. Primero, reconocer lo que él es como ser humano", expresó el jugador ecuatoriano.

"Sí, voy hablar un poquito diferente porque lo considero un amigo, a su esposa igual, la familia que tiene es preciosa, a mi y mucho más a mi esposa, nos hicieron más con sus respectivas señoras, nos hicieron la vida mucho más fácil y más cómoda aquí, a pesar de los momentos difíciles que tuve que pasar".

Apenas se oficializó el fichaje del español Sergio Canales al Monterrey, y el paraguayo Celso Ortiz, quien fuera el capitán, comenzó a despedirse de sus compañeros, tras ser notificado que saldrá de la institución por cupo de extranjeros.

En la central aérea, Rojas atendió a algunos aficionados que le pidieron fotos y autógrafos.

Ahora, con Fernando Ortiz en el timón, el atacante albiazul siente confianza de que le irá mejor, aunado a la motivación que tiene por los dos goles que anotó frente al Mazatlán.