Selección de Noruega posa como vikingos en foto oficial

La selección de Noruega encontró una forma distinta de anunciar su regreso a la Copa del Mundo. A semanas de disputar el Mundial 2026, el equipo europeo presentó una fotografía oficial que llamó la atención por transformar a sus futbolistas en auténticos guerreros vikingos, una imagen inspirada en la historia y la identidad cultural del país.

Vestidos con armaduras, portando armas de época y rodeados por embarcaciones tradicionales frente a un fiordo noruego, los jugadores protagonizaron una producción que rápidamente se volvió tema de conversación entre aficionados y medios internacionales. La sesión marcó además un momento especial para el futbol noruego, que volverá a disputar una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

La idea nació de una propuesta inesperada

El responsable detrás de la imagen fue el fotógrafo escocés David Yarrow, reconocido por sus trabajos en el ámbito deportivo y documental. Según relató, la Federación Noruega de Futbol lo contactó seis meses antes de la sesión tras una recomendación realizada por Erling Haaland y el golfista Viktor Hovland.

Desde el primer acercamiento, Yarrow tenía claro el concepto que quería desarrollar.

“Mi respuesta fue que quería vestirlos de vikingos. Me gusta sacar a la gente de la forma en que habitualmente se los retrata”, explicó el fotógrafo.

@Herrelandslaget / @davidyarrow

Una producción inspirada en la cultura vikinga

La sesión se realizó en una playa privada de Oslo. Para recrear una escena histórica, el equipo construyó un muelle de madera que conectaba con una embarcación tradicional y recurrió a especialistas en maquillaje y vestuario para dar mayor realismo a los futbolistas.

Yarrow tomó como referencia visual la serie televisiva Vikings, buscando transmitir una imagen de fortaleza y liderazgo. El objetivo era que los seleccionados lucieran como antiguos guerreros preparados para una gran batalla.

Odegaard fue agregado después a la fotografía

El único ausente durante la producción fue el capitán Martin Odegaard. El mediocampista no pudo asistir porque disputaba la final de la Champions League con su club.

Para mantener completa la imagen, el equipo dejó un espacio reservado para él. Días después, Odegaard viajó a Oslo para realizar una sesión individual y posteriormente fue incorporado de manera digital a la fotografía final que acompañará el regreso de Noruega al escenario mundialista.

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