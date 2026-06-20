Reviven 'No era penal' durante partido entre Países Bajos-Suecia

Afición mexicana en Houston recordó la polémica de 2014 con cánticos y escenas virales durante partido del Mundial 2026.

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La presencia de Países Bajos en el Mundial 2026 volvió a despertar uno de los recuerdos más dolorosos para la afición mexicana.

Durante el encuentro entre neerlandeses y suecos en Houston, decenas de seguidores tricolores aprovecharon la ocasión para revivir el ya célebre grito de "¡No era penal!", en referencia a la polémica eliminación de México en Brasil 2014.

En los alrededores del estadio, miles de aficionados neerlandeses se congregaron para apoyar a su selección. Sin embargo, entre el predominante color naranja también aparecieron seguidores mexicanos que transformaron la previa del encuentro en un recordatorio de aquella jugada protagonizada por Arjen Robben y Rafael Márquez en los octavos de final del Mundial disputado hace 12 años.

Lo que comenzó con algunas voces aisladas pronto se convirtió en un coro colectivo. La consigna "¡No era penal!" resonó entre calles y explanadas, evocando la acción que derivó en el penal convertido por Klaas-Jan Huntelaar y que selló la eliminación del Tricolor en Brasil 2014.

La frase, convertida con el paso del tiempo en parte de la cultura popular futbolística mexicana, apareció en camisetas, pancartas y cartulinas improvisadas. Incluso aficionados que eran niños o que ni siquiera habían visto aquel partido se sumaron al cántico que ha trascendido generaciones.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando un grupo de mexicanos convenció a un policía que coordinaba el tránsito en las inmediaciones del estadio para que pronunciara la famosa frase a través de un megáfono. La escena provocó risas, aplausos y decenas de videos que rápidamente comenzaron a circular entre los aficionados.

Aunque para los neerlandeses aquella jugada forma parte de una clasificación histórica, para muchos mexicanos continúa representando uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la Selección Nacional.

Doce años después de la caída ante Países Bajos en Fortaleza, el recuerdo sigue presente. Mientras neerlandeses y suecos disputaban su compromiso mundialista dentro del estadio, fuera de él la afición mexicana volvió a demostrar que la polémica de 2014 permanece viva en la memoria colectiva.

La sede cambió, también la generación de futbolistas y el torneo, pero cada vez que aparece el uniforme naranja de Países Bajos, el grito vuelve a escucharse.

"¡No era penal!".