Es oficial: 'Checo' se despide de Red Bull tras cuatro años

La temporada de Sergio “Checo” Pérez con Red Bull Racing llegó a su fin tras cuatro años de colaboración en la Fórmula 1, donde el piloto mexicano logró múltiples victorias y podios, sin embargo, la escudería decidió dar por terminada su relación profesional a pesar de que aún existía un contrato vigente.

En un comunicado oficial, el equipo destacó que Pérez había jugado un papel crucial en la era más exitosa de Red Bull, contribuyendo a dos campeonatos mundiales de constructores.

“Después de cuatro increíbles temporadas juntos, Sergio Pérez y el equipo Oracle Red Bull Racing han acordado terminar con su relación profesional”, indicó el mensaje, que también incluyó reflexiones del piloto. “Estoy sumamente agradecido por los cuatro años con Red Bull Racing y por la oportunidad de correr con un equipo increíble. Manejar para Red Bull ha sido una experiencia inolvidable”, comentó Pérez.

Pérez resaltó el impacto positivo de su paso por la escudería, rompiendo récords y alcanzando logros significativos, y agradeció a todos los miembros del equipo, desde directivos hasta mecánicos, también expresó su gratitud hacia sus aficionados, especialmente a los mexicanos, por su apoyo incondicional.

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl