¡Es oficial! Hamilton se separará de Mercedes

El siete veces campeón de la Fórmula Uno terminará su contrato con Mercedes, así lo informó la empresa de vehículos alemana a través de su cuenta de X (@MercedesAMFG1).

A través de la publicación se comunicó que el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 y el piloto británico, Lewis Hamilton, se separarán una vez finalizada la temporada 2024.

Hamilton activó una opción de revisión en su contrato anunciado con Mercedes en agosto del año pasado, haciendo que la temporada 2024 sea la última.

De esta forma se dará fin a una relación de 17 años en la F1 con Mercedes-Benz y una asociación de 11 años con el equipo oficial.

El corredor ganó seis títulos con Mercedes durante siete temporadas, entre 2014 y 2022.

Por otra parte, hay quienes señalan que será la Scuderia Ferrari quien cobijará próximamente a Lewis Hamilton dentro de sus filas de corredores.

Te puede interesar Hamilton podría dejar a Mercedes y unirse a Ferrari en 2025

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.