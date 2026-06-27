El cuadro sudamericano está casi confirmado como rival, pero todavía existe una ligera posibilidad que Escocia se enfrente a México el martes

Inicio / Deportes / Escocia o Ecuador. Este sábado se define el rival de México

La Selección Mexicana ya hizo su tarea. Con paso perfecto y el liderato asegurado del Grupo A, el conjunto dirigido por Javier Aguirre ahora solo espera conocer al rival que enfrentará el próximo martes 30 de junio en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Tras concluir la actividad del viernes 26 de junio, el panorama se redujo prácticamente a dos selecciones: Escocia y Ecuador, en espera de los resultados de la última jornada de la fase de grupos, que se disputa este sábado.

Con el nuevo formato del Mundial de 48 equipos, México tiene asignado un cruce contra uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos C, E, F, H o I.

Después de los encuentros disputados hasta ayer, los candidatos con mayores posibilidades de ocupar ese lugar son Escocia y Ecuador, ya que ambos se mantienen en zona de clasificación o muy cerca de ella dentro de la tabla de terceros.

Los escenarios favorecen ligeramente a Ecuador, siempre y cuando la combinación de resultados de este sábado deje fuera a algunos terceros con mejor puntaje.

Sin embargo, si los marcadores en los grupos J, K y L benefician a otras selecciones, pues Escocia podría terminar ocupando el lugar destinado al rival de México.

De acuerdo con distintos análisis publicados previo al cierre de la fase de grupos, esas son las dos alternativas más probables para el Tricolor.

La jornada de este sábado será determinante con los encuentros entre Panamá e Inglaterra, Croacia y Ghana, Colombia y Portugal, República Democrática del Congo frente a Uzbekistán, Jordania contra Argentina y Argelia ante Austria.

Los resultados definirán los últimos boletos directos y la clasificación de los mejores terceros, completando así el cuadro de eliminación directa.

México disputará su compromiso de dieciseisavos el próximo martes 30 de junio en punto de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.