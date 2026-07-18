España cancela entrenamiento antes de la final ante Argentina

El cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente consideró inicialmente retrasar el entrenamiento, sin embargo, las condiciones meteorológicas no mejoraron

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La selección española tuvo que cancelar su último entrenamiento sobre el césped antes de enfrentar a Argentina en la final del Mundial FIFA 2026™ , luego de que una tormenta eléctrica activara los protocolos de seguridad en Nueva Jersey.

La práctica estaba programada para la mañana de este sábado en el Melanie Lane Training Ground de Whippany, pero la presencia de lluvia intensa, rayos y truenos impidió que los jugadores salieran al campo, a menos de 24 horas del partido por el título.

España trasladó su preparación al gimnasio

El cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente consideró inicialmente retrasar el entrenamiento, sin embargo, las condiciones meteorológicas no mejoraron dentro del tiempo disponible y la sesión exterior quedó suspendida.

Los futbolistas realizaron ejercicios de activación, movilidad y trabajo físico dentro de las instalaciones, en cumplimiento del protocolo estadounidense que prohíbe las actividades al aire libre mientras se detecten descargas eléctricas cercanas.

Argentina también modificó su planificación debido a la tormenta, aunque la selección dirigida por Lionel Scaloni esperó a que disminuyera la actividad eléctrica y comenzó su entrenamiento en Morristown con aproximadamente 45 minutos de retraso.

España ya había trabajado su planteamiento ante Argentina

A pesar de perder su última práctica en cancha, España había completado el viernes una sesión de 75 minutos con los 26 jugadores convocados, durante la cual realizó ajustes tácticos a puerta cerrada y avanzó en el plan para enfrentar a la vigente campeona mundial.

La cancelación tampoco estuvo relacionada con problemas físicos en el plantel. Lamine Yamal y Pedro Porro están disponibles para la final, después de que ambos realizaran trabajos diferenciados durante la semana como medida preventiva.

Yamal había recibido un golpe en el muslo durante la semifinal contra Francia, por lo que descansó en una de las sesiones; posteriormente, volvió a entrenar junto con sus compañeros y no presenta una lesión que ponga en riesgo su participación.

En el aspecto táctico, De la Fuente anticipó que España prestará atención especial a Lionel Messi, pero no recurrirá a un marcaje individual permanente, la intención será reducir su influencia mediante movimientos colectivos, presión y control de la posesión.

La final mantiene su horario y sede

Las lluvias podrían contribuir a mejorar la calidad del aire en Nueva York y Nueva Jersey, afectada durante los últimos días por el humo procedente de incendios forestales en Canadá. Para el domingo se esperan condiciones más favorables, con menor humedad, temperatura cercana a los 27 grados y solamente una ligera presencia de humo.

Hasta el momento, la final no se encuentra en riesgo de aplazamiento y mantiene su programación para este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, conocido comercialmente como MetLife Stadium, con capacidad para aproximadamente 82 mil espectadores.

El encuentro comenzará a las 13:00 horas del centro de México. España buscará conquistar su segundo campeonato mundial, mientras que Argentina intentará defender el título obtenido en 2022 y sumar su cuarta estrella.