FIFA designa árbitro esloveno para Final Argentina vs España

La FIFA confirmó que el árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España

La FIFA confirmó que el árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España, encuentro que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

La designación coloca a Vinčić en el partido más importante del futbol mundial apenas dos años después de haber dirigido la final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Un árbitro con experiencia en grandes escenarios

Vinčić, de 46 años, es considerado uno de los árbitros más experimentados del futbol europeo. Durante la temporada más reciente de clubes dirigió el intenso duelo de cuartos de final de la UEFA Champions League en el que Bayern Múnich derrotó 4-3 al Real Madrid.

En ese encuentro mostró cinco tarjetas amarillas a jugadores madridistas y expulsó a Eduardo Camavinga y Arda Güler por acumulación de amonestaciones en los minutos finales.

También fue el árbitro de la final de la Champions League de 2024, donde Real Madrid venció 2-0 al Borussia Dortmund.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Vinčić ha dirigido tres encuentros.

En sus apariciones mostró siete tarjetas amarillas y una roja, además de no señalar ningún penalti.

Su partido más reciente fue en la ronda de 32, donde expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié tras una revisión del VAR durante el encuentro frente a México.

También estuvo presente en el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos y en la victoria de Argelia por 2-1 sobre Jordania durante la fase de grupos.

La designación de Vinčić mantiene una tendencia que se ha repetido en las últimas diez Copas del Mundo.

Desde Italia 1990, cuando el torneo se celebra fuera de Europa, la FIFA ha optado por árbitros europeos para dirigir las finales.

En contraste, cuando el Mundial se juega en territorio europeo, los encargados suelen provenir de otras confederaciones.

El antecedente inmediato fue el polaco Szymon Marciniak, quien arbitró la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, considerada una de las más emocionantes en la historia de los mundiales.