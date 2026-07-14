Ambas selecciones ya se enfrentaron en Copa del Mundo, en Alemania 2006.. y sus estrellas, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, nuevamente estarán frente a frente

Inicio / Deportes / Francia y España reeditan un duelo con sabor a revancha

Este martes a las 13:00 horas en el Estadio Dallas, en Texas, se jugará la primera de las dos Semifinales de la justa veraniega de 2026: Francia ante España.

Esta será la segunda ocasión que ambas selecciones se verán las caras en la máxima justa futbolística.

El único antecedente en Mundiales data de hace 20 años, en Alemania 2006, cuando los franceses, dirigidos por Raymond Domenech, superaron y eliminaron a los españoles comandados por Luis Aragonés por marcador de 3-1 en los Octavos de Final de la competencia que, a la postre, los iba a tener como subcampeones, ya que los franceses cayeron en la Final ante Italia por 5-3 en serie de penaltis, tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario y tiempo extra.

Los goles en esa batalla fueron de Frank Ribery, Patrick Vieira y Zinedine Zidane por Francia, mientras que para la Furia Roja anotó David Villa de penal.

Entre duelos oficiales y amistosos, estas dos selecciones se han topado en 38 confrontaciones, con saldo de 18 victorias para España, 13 para Francia y siete empates.

Sus estrellas, Kylian Mbappé de Francia y Lamine Yamal de España se han visto la cara en 10 confrontaciones, entre duelos de selecciones y clubes… con ocho victorias para el español y un par para el francés, sin empates.

Ficha

Futbol - Justa veraniega 2026

Semifinal - Hoy

Francia Vs España

Estadio Dallas

13:00 horas

Tiempo de Monterrey

Azteca 7

Historial entre Francia y España, entre partidos amistosos y oficiales

Concepto Cantidad Partidos 38 Victorias de Francia 13 Triunfos de España 18 Empates 7

Historial entre Francia y España en copas del mundo

Mundial Fase Resultado Consecuencia Alemania 2006 Octavos de Final Francia 3-1 España Francia eliminó a España.

¡Gran duelo!

Kylian Mbappé, de Francia, y Lamine Yamal, de España, disputarán su primer enfrentamiento en una justa veraniega. Sin embargo, ya se han visto las caras tanto con sus selecciones como con sus clubes.

Selecciones

Torneo Fase Resultado Eurocopa 2024 Semifinal España 2-1 Francia Liga de Naciones 2025 Semifinal España 5-4 Francia

Clubes

Torneo Fase Resultado Champions League 2024 Ida de Cuartos de Final PSG 2-3 Barcelona Champions League 2024 Vuelta de Cuartos de Final Barcelona 1-4 PSG Supercopa de España 2025 Final Barcelona 5-2 Real Madrid Copa del Rey 2025 Final Barcelona 3-2 Real Madrid Supercopa de España 2026 Final Barcelona ¿-? Real Madrid Liga de España 2024-2025 Jornada 11 Barcelona 4-0 Real Madrid Liga de España 2024-2025 Jornada 35 Barcelona 4-3 Real Madrid Liga de España 2025-2026 Jornada 10 Real Madrid 2-1 Barcelona

En números

Estos son los datos estadísticos que arrojan los enfrentamientos entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, tanto con selección como con clubes: