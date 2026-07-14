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Francia y España reeditan un duelo con sabor a revancha

Ambas selecciones ya se enfrentaron en Copa del Mundo, en Alemania 2006.. y sus estrellas, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, nuevamente estarán frente a frente

Por Gerardo Vázquez | 14 Julio 2026

Este martes a las 13:00 horas en el Estadio Dallas, en Texas, se jugará la primera de las dos Semifinales de la justa veraniega de 2026: Francia ante España.

Esta será la segunda ocasión que ambas selecciones se verán las caras en la máxima justa futbolística.

El único antecedente en Mundiales data de hace 20 años, en Alemania 2006, cuando los franceses, dirigidos por Raymond Domenech, superaron y eliminaron a los españoles comandados por Luis Aragonés por marcador de 3-1 en los Octavos de Final de la competencia que, a la postre, los iba a tener como subcampeones, ya que los franceses cayeron en la Final ante Italia por 5-3 en serie de penaltis, tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario y tiempo extra.

Los goles en esa batalla fueron de Frank Ribery, Patrick Vieira y Zinedine Zidane por Francia, mientras que para la Furia Roja anotó David Villa de penal.

Entre duelos oficiales y amistosos, estas dos selecciones se han topado en 38 confrontaciones, con saldo de 18 victorias para España, 13 para Francia y siete empates.

Sus estrellas, Kylian Mbappé de Francia y Lamine Yamal de España se han visto la cara en 10 confrontaciones, entre duelos de selecciones y clubes… con ocho victorias para el español y un par para el francés, sin empates.

Ficha

Futbol - Justa veraniega 2026
Semifinal - Hoy
Francia Vs España
Estadio Dallas
13:00 horas
Tiempo de Monterrey
Azteca 7

Historial entre Francia y España, entre partidos amistosos y oficiales

ConceptoCantidad
Partidos38
Victorias de Francia13
Triunfos de España18
Empates7

Historial entre Francia y España en copas del mundo

MundialFaseResultadoConsecuencia
Alemania 2006Octavos de FinalFrancia 3-1 EspañaFrancia eliminó a España.

 

¡Gran duelo!

Kylian Mbappé, de Francia, y Lamine Yamal, de España, disputarán su primer enfrentamiento en una justa veraniega. Sin embargo, ya se han visto las caras tanto con sus selecciones como con sus clubes.

Selecciones

TorneoFaseResultado
Eurocopa 2024SemifinalEspaña 2-1 Francia
Liga de Naciones 2025SemifinalEspaña 5-4 Francia

Clubes

TorneoFaseResultado
Champions League 2024Ida de Cuartos de FinalPSG 2-3 Barcelona
Champions League 2024Vuelta de Cuartos de FinalBarcelona 1-4 PSG
Supercopa de España 2025FinalBarcelona 5-2 Real Madrid
Copa del Rey 2025FinalBarcelona 3-2 Real Madrid
Supercopa de España 2026FinalBarcelona ¿-? Real Madrid
Liga de España 2024-2025Jornada 11Barcelona 4-0 Real Madrid
Liga de España 2024-2025Jornada 35Barcelona 4-3 Real Madrid
Liga de España 2025-2026Jornada 10Real Madrid 2-1 Barcelona

En números

Estos son los datos estadísticos que arrojan los enfrentamientos entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, tanto con selección como con clubes:

ConceptoCantidad
Juegos10
Triunfos de Kylian Mbappé2
Victorias de Lamine Yamal8
Empates0
Goles de Kylian Mbappé9
Goles de Lamine Yamal6

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