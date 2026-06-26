Con la victoria, España cerró la primera fase sin recibir goles, luego de empatar sin anotaciones ante Cabo Verde y golear 4-0 a Arabia Saudí.

Inicio / Deportes / España elimina a Uruguay y avanza a 16avos como líder del Grupo H

España confirmó su candidatura al título al derrotar 1-0 a Uruguay y avanzar como líder del Grupo H, resultado que selló la eliminación de la selección sudamericana tras una fase de grupos marcada por errores, polémicas y un rendimiento por debajo de las expectativas.

La escuadra dirigida por Luis de la Fuente sumó siete puntos y aseguró su boleto a los dieciseisavos de final, donde enfrentará al segundo lugar del Grupo J, que saldrá entre Austria y Argelia. Del otro lado, Uruguay consumó una de las mayores decepciones del torneo al despedirse sin victorias, con dos empates y una derrota.

Un nuevo error de Muslera definió el partido

El único gol del encuentro llegó al minuto 42, cuando Álex Baena aprovechó un rebote dentro del área y sacó un disparo que el arquero uruguayo Fernando Muslera no logró contener completamente, permitiendo que el balón terminara en el fondo de la red.

La anotación representó el tercer error del experimentado guardameta de 40 años durante el torneo y terminó marcando el destino de una selección uruguaya que llegaba obligada a ganar. Tras el descanso, el técnico Marcelo Bielsa decidió sustituir al arquero, aunque posteriormente explicó que fue el propio Muslera quien solicitó abandonar el encuentro.

Al finalizar el partido, Baena mostró empatía hacia el portero celeste y aseguró que el bote del balón terminó por sorprenderlo.

Uruguay se despide entre frustración y cuestionamientos

La eliminación de la selección uruguaya se confirmó después del empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudí, resultado que dejó a los africanos en la segunda posición del grupo con tres unidades, una más que la Celeste.

Aunque Uruguay finalizó en el tercer lugar del sector, la cosecha de apenas dos puntos no fue suficiente para ubicarse entre los mejores terceros clasificados que avanzaron a la siguiente ronda.

El silbatazo final dejó imágenes de frustración en el conjunto sudamericano. Algunos futbolistas rompieron en llanto sobre el terreno de juego, mientras una parte de los aficionados presentes expresó su descontento con abucheos.

Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad por la eliminación y reconoció que no logró convertir el potencial individual de sus futbolistas en un equipo competitivo.

"Responsabilidad en mi gestión. Teníamos un potencial que yo no logré que cristalizara en un equipo que mereciera jugar de acuerdo a su nivel", declaró el entrenador argentino.

Polémica, tensión y una expulsión marcaron el cierre

El encuentro, considerado uno de los más atractivos de la fase de grupos, ofreció pocas oportunidades claras de gol durante gran parte del compromiso. Uruguay reclamó con insistencia un penal en la recta final tras una caída de Federico Viñas dentro del área, aunque el árbitro decidió no señalar la infracción.

La tensión aumentó durante el tiempo agregado, cuando el atacante uruguayo Agustín Canobbio fue expulsado por una dura entrada sobre el defensor español Pau Cubarsí. El delantero tuvo que ser retirado por sus compañeros y posteriormente intentó regresar para reclamar la decisión arbitral.

España avanza invicta y mantiene intacta su ilusión

Con la victoria, España cerró la primera fase sin recibir goles, luego de empatar sin anotaciones ante Cabo Verde y golear 4-0 a Arabia Saudí.

La Roja continúa en la búsqueda de su segunda estrella mundial, un objetivo que persigue desde la conquista obtenida en 2010. No obstante, una de las incógnitas para el cuerpo técnico continúa siendo el estado físico de Lamine Yamal, quien volvió a disputar minutos limitados tras llegar al torneo con molestias musculares.

Por el lado uruguayo, la preocupación también se centró en Manuel Ugarte, quien abandonó el terreno de juego tras sufrir una aparente lesión de rodilla poco antes de la anotación española.

El encuentro disputado en el Estadio Akron de Guadalajara reunió a 45 mil 65 espectadores, entre ellos el rey Felipe VI de España, quien presenció la clasificación de la selección europea y la inesperada despedida de una de las históricas potencias del balompié mundial.