Con una campaña invicta y una defensa prácticamente impenetrable, España cerró su participación derrotando a Argentina y regresó a la cima del futbol mundial

Inicio / Deportes / España derrota 1-0 a Argentina y conquista el Mundial 2026™

España recuperó la cima del futbol mundial al imponerse 1-0 a Argentina en tiempo extra, con un gol de Ferran Torres al minuto 106, resultado que le permitió conquistar su segunda Copa Mundial de la FIFA 2026™ y terminar con una espera de 16 años.

La definición en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey tuvo un desenlace similar al de Sudáfrica 2010, cuando la selección española también necesitó el alargue para levantar el trofeo.

Esta vez, la anotación llegó por medio de un futbolista que comenzó el encuentro en la banca y terminó convertido en el protagonista de la final.

España controló el partido, pero encontró al “Dibu” Martínez

La Roja impuso condiciones desde los primeros minutos mediante el control del mediocampo y una presión que dejó a Lionel Messi y Julián Álvarez con escasas oportunidades para intervenir. Argentina se replegó, cerró los espacios y apostó por resistir los constantes avances españoles.

Emiliano “Dibu” Martínez fue la figura de la Albiceleste, al responder ante los remates de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella, Dani Olmo y Aymeric Laporte. Sus intervenciones mantuvieron el empate durante los 90 minutos, pese a que España acumuló 20 disparos, 12 de ellos dirigidos a portería.

Argentina, en cambio, no realizó un solo remate durante el tiempo reglamentario, convirtiéndose en la primera selección que termina los 90 minutos de una final mundialista sin intentos al arco ni fuera de él.

El panorama se complicó todavía más para el conjunto sudamericano en el tiempo añadido, cuando Enzo Fernández recibió una segunda amonestación por una entrada sobre Pau Cubarsí y dejó a su equipo con diez futbolistas antes de comenzar la prórroga.

Ferran Torres rompe la resistencia argentina

España tuvo un primer aviso durante la parte inicial del alargue, cuando Nico Williams envió el balón a las redes, pero la jugada fue invalidada por una falta previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

El gol definitivo llegó al minuto 106, Pedro Porro mandó un servicio profundo hacia el segundo poste, Nico Williams mantuvo la pelota en juego y la retrasó de cabeza para Ferran Torres, quien definió con un potente zurdazo ante la salida de Martínez.

El delantero había ingresado al minuto 62 y terminó firmando la anotación más importante de su trayectoria. Después del encuentro, aseguró que el gol pertenecía a toda España y consideró que el equipo había demostrado mayor futbol a lo largo de la final.

Argentina buscó reaccionar durante los últimos minutos y consiguió sus únicos dos intentos del partido en la parte final del tiempo extra.

La ocasión más clara llegó después de un tiro de esquina de Messi, cuando el balón quedó frente a Giuliano Simeone, pero el suplente mandó su remate por encima del travesaño.

España conquista un Mundial con récord defensivo

La selección española terminó invicta y solamente recibió un gol en ocho encuentros, estableciendo la mejor marca defensiva para un campeón mundial. Además, registró siete porterías en cero y extendió a 38 partidos su racha sin derrota, con balance de 29 victorias y nueve empates.

El campeonato también convirtió a España en el primer país que mantiene simultáneamente los títulos mundiales masculino y femenino, después de la coronación de su selección femenil en 2023.

Luis de la Fuente, con 65 años, se convirtió en el entrenador de mayor edad que conduce a una selección al título mundial. El técnico destacó la paciencia de sus jugadores y reconoció que el resultado pudo resolverse antes, de no haber sido por las intervenciones del guardameta argentino.

Rodri fue distinguido con el Balón de Oro como mejor jugador del torneo, Unai Simón recibió el Guante de Oro y Pau Cubarsí obtuvo el reconocimiento al mejor jugador joven, premios que completaron una actuación histórica para la nueva campeona.

Messi cierra el torneo entre lágrimas

Para Argentina, la derrota terminó con la posibilidad de conquistar su cuarto campeonato y convertirse en la primera selección que revalidaba el título desde Brasil en 1962. Lionel Scaloni reconoció la tristeza por el resultado, aunque valoró el recorrido de un equipo que llegó nuevamente hasta la final.

Lionel Messi disputó su tercera final mundialista y, a los 39 años, pudo haber jugado el último partido de su carrera en una Copa del Mundo.

El capitán argentino recibió la medalla de subcampeón visiblemente conmovido antes de dirigirse hacia la tribuna ocupada por los aficionados de la Albiceleste.

La final puso punto final al primer Mundial de 48 selecciones, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, después de 104 partidos.

España cerró el torneo con una segunda estrella y confirmó su condición como una de las selecciones dominantes del futbol internacional.