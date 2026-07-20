La selección española regresó este lunes a Madrid tras conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una victoria histórica sobre Argentina

Inicio / Deportes / España vuelve a Madrid para celebrar su título del Mundial 2026™

La selección española ya está de vuelta en casa. Tras conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una victoria sobre Argentina en la Final, el equipo dirigido por Luis de la Fuente aterrizó este lunes en Madrid para iniciar una jornada de homenajes y festejos que promete reunir a miles de aficionados en las calles de la capital.

La expedición arribó a las 14:25 horas a la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente de Nueva York, donde celebró la conquista del título más importante de su historia reciente.

A bordo del avión viajaban jugadores, cuerpo técnico y directivos de la Real Federación Española de Futbol, acompañados por el trofeo que acredita a España como campeona del mundo.

Desde primeras horas del día, decenas de seguidores se congregaron en el aeropuerto con camisetas, banderas y pancartas para dar la bienvenida a los nuevos campeones del mundo.

El vuelo sufrió un ligero retraso respecto al horario previsto debido a la celebración posterior a la final disputada en Estados Unidos, donde España cerró un torneo sobresaliente que terminó con la conquista del campeonato.

Tras aterrizar, los integrantes del equipo se trasladaron al hotel de concentración para descansar unas horas antes de iniciar la agenda oficial preparada para conmemorar el título.

Recepción con los Reyes y visita a La Moncloa

Las actividades oficiales arrancarán a las 17:30 horas en el Palacio de la Zarzuela, donde los campeones serán recibidos por los Reyes de España.

Posteriormente, a las 18:00 horas, la selección se trasladará al Palacio de La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno en un acto de reconocimiento por el éxito obtenido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Estos encuentros marcarán el inicio de una tarde dedicada a celebrar una conquista que quedará grabada en la historia del futbol español.

Una vez concluidos los actos institucionales, la selección recorrerá Madrid en un autobús descubierto para compartir el título con los aficionados.

La ruta comenzará en la zona de Moncloa y avanzará por algunas de las principales avenidas de la ciudad, incluyendo Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya y Serrano. Posteriormente cruzará la Plaza de la Independencia y la Puerta de Alcalá antes de continuar por Alfonso XII y la calle Montalbán.

Miles de personas se esperan a lo largo del recorrido para acompañar a los futbolistas en una celebración que se anticipa multitudinaria.

Por otra parte, la Plaza de Cibeles volverá a convertirse en el escenario principal de las grandes celebraciones deportivas de España.

Además de la llegada de los campeones del mundo, el lugar albergará un espectáculo musical con las actuaciones de Ana Mena, Arde Bogotá y Lola Índigo, quienes amenizarán la jornada antes de la aparición del equipo sobre el escenario.

Será ahí donde los jugadores mostrarán el trofeo a la afición y compartirán con los seguidores el momento más esperado del día: la celebración oficial de un Mundial que ya forma parte de la historia del deporte español.