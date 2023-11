Esperan que el lunes ya entrene Sergio Canales

Fernando Ortiz, entrenador de Rayados de Monterrey habló en conferencia de prensa previo al duelo de cuartos de final y declaró que Canales podría regresar antes de lo pensado.

“Sergio está muy bien, está entrenando muy bien, creería yo. Me voy a adelantar algo, quizás el lunes podría estar en algunos trabajos con nosotros".

Rayados de Monterrey enfrentará su fase final número 14 de manera consecutiva y habló sobre la presión de traducir ese protagonismo en campeonatos.

"La responsabilidad es siempre la misma, no importa el número de liguillas que participe el club, la exigencia tiene que estar siempre para esta institución…Yo particularmente la presión no es que la tengo encima mía, al contrario. Estoy haciendo lo que me gusta, lo que disfruto en el día a día.”

Sobre su rival, comentó: "Es un rival a respetar. Si bien tuvo ese bajón o ese pasar entre liga de menor a mayor o mayor a menor es un rival peligroso. Tiene jugadores muy importantes de mitad de cancha hacia arriba. Ayer lo hizo notar bastante. Respetarlo pero sabiendo que vamos a ir a una cancha donde nosotros vamos a ir a proponer.”

