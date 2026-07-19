Johnson destaca alianza entre norteamerica tras Mundial 2026

Johnson acompañó su mensaje con una fotografía de la final disputada en el estadio New York New Jersey, en la que aparecen Sheinbaum,

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la relación entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, al señalar que existe una “alianza sin precedentes” entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney, tras la organización del Mundial de Futbol 2026.

Destaca coordinación entre los tres países

A través de sus redes sociales, el diplomático afirmó que la coordinación entre los tres países permitió preparar lo que calificó como el evento deportivo “más grande, más seguro y más memorable de la historia”.

Johnson acompañó su mensaje con una fotografía de la final disputada en el estadio New York New Jersey, en la que aparecen Sheinbaum, Trump y Carney, junto con sus acompañantes, además del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Ronald Johnson resalta alianza entre líderes

“La presencia de @POTUS @realDonaldTrump y de la presidenta @ClaudiaShein en la Final reflejó la alianza sin precedentes que han construido. Junto con Canadá, nuestros tres países organizaron el evento deportivo más grande, más seguro y más memorable de la historia, reuniendo los sueños y el talento de nuestras naciones”, escribió el embajador.

El representante estadounidense también felicitó a la selección de España por conquistar el campeonato y resaltó el papel del torneo como un punto de encuentro entre las tres naciones de Norteamérica.